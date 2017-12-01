Крутит суставы, ноет поясница…

Если в ненастную погоду начинает крутить суставы, ноет в пояснице, тянет мышцы, справиться с недомоганием помогут простые и доступные средства.

Ванна с солью. Наполните ванну теплой водой, растворите в ней 2 кг крупной соли и полежите 30 минут, время от времени доливая горячую воду. После процедуры не вытирайтесь: просто наденьте длинный махровый халат и полежите в постели пару часов.

Шалфейная ванна. Залейте 500 г шалфея 2-3 л кипятка и нагревайте на маленьком огне 20 минут. Процедите, отожмите, влейте в теплую ванну и посидите в ней 10-15 минут. Затем разотритесь насухо, наденьте теплое белье и ложитесь спать.

Компресс с аптечным раствором димексида. Разведите лекарство кипяченой водой в соотношении 1:2. Смочите в нем салфетку, положите ее на больной сустав, сверху покройте полиэтиленом, утеплите ватой, забинтуйте и закрепите пластырем. Держите компресс 30-40 минут.

Компресс с бишофитом. Это природный бромно-хлорно-магниевый раствор с высоким содержанием борной кислоты, йода, меди, брома, железа, лития и других важных для здоровья элементов. Приложите к больному месту на 10 минут горячую грелку. Налейте в блюдце 2 ст. ложки бишофита и, смочив пальцы в растворе, в течение 5 минут втирайте его в кожу вокруг сустава или в поясницу. В оставшемся растворе смочите марлю и приложите ее к суставу. Сверху накройте компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой и укутайте ватой или шерстяным шарфом. Держите компресс всю ночь. Утром обязательно примите теплый душ.