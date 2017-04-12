Компресс из лимона на больные вены

Сок лимона очищает сосуды, делает стенки капилляров эластичными.
- На ночь на больные вены положите тонкие ломтики лимона, сверху прикройте полосками бумаги и забинтуйте. При воспаленных венах такие компрессы можно делать несколько раз в день.
- Опустите капустный лист на несколько минут в кипяток — это смягчит его. Затем прогладьте горячим утюгом, пока он не станет мягким. Можно в течение часа вымачивать лист капусты в оливковом масле. Перед тем как накладывать компресс, выжмите на капустный лист немного лимонного сока и прибинтуйте к больным венам.