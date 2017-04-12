Компресс из лимона на больные вены

Сок лимона очищает сосуды, делает стенки капилляров эластичными.

  • На ночь на больные вены положите тонкие ломтики лимона, сверху прикройте полосками бумаги и забинтуйте. При воспаленных венах такие компрессы можно делать несколько раз в день.
  • Опустите капустный лист на несколько минут в кипяток — это смягчит его. Затем прогладьте горячим утюгом, пока он не станет мягким. Можно в течение часа вымачивать лист капусты в оливковом масле. Перед тем как накладывать компресс, выжмите на капустный лист немного лимонного сока и прибинтуйте к больным венам.
Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Простатит: чеснок держит оборону

Каждый второй мужчина старше 45 лет страдает от аденомы предстательной железы. Противоопухолевая диета способна тормозить деление  измененных клеток.

Кишечник ленится работать

У тех, у кого кишечник особенно ленивый, массу проблем доставляет хронический запор. Кроме геморроя и трещин, спутниками кишечной дисфункции являются часто плохое настроение, бледный цвет лица по утрам и высыпания на лбу и груди, и устает человек, страдающий запорами, уже к обеду.

Калина для сердца

Не случайно семена калины по форме напоминают сердце. Как раз сердечникам они очень полезны.

Ударился головой

К тому, что малыши падают, привыкнуть практически невозможно. Преодолев первый испуг и охладив шишку, родители начинают волноваться, не мог ли удар серьезно повредить кости черепа или даже головной мозг ребенка.

Ставим диагноз по пульсу

Три пальца (кроме большого и мизинца) одной руки положите на запястье у основания большого пальца. Сила нажима — средняя.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх