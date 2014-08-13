Хочешь сладко жить – ешь горькое

Поговорка «Хочешь сладко жить – ешь горькое» полностью себя оправдывает. По этому поводу у меня есть интересный рецепт. Ржаной хлебДала мне его знакомая два года назад. Пользуюсь этим рецептом и очень довольна. Ржаной или темный хлеб обмакните в оливковое масло, посыпьте льняным семенем, нарежьте и положите 1-2 зубчика чеснока, сверху насыпьте 1 чайн. ложку розмарина. Съешьте бутерброд вечером. Это средство является профилактикой онкологии, очищает сосуды от холестерина, предупреждает инсульты и инфаркты.
Можно запить напитком: смешайте 1-2 чайн. ложки цикория и 1/2 чайн. ложки имбиря, залейте смесь стаканом кипятка, настаивайте 6 минут (можно добавить 1 чайн. ложку меда). Цикорий хорошо очищает печень от токсинов и солей, мед и имбирь снимает воспаление поджелудочной железы, снижает давление.
А вот тем, кто имеет пристрастие к спиртному, хорошо употреблять настой полыни для очистки печени и при аллергии. Настой готовьте так: залейте 1 чайн. ложку полыни 150 мл кипятка, дайте настояться, процедите и пейте.
Все рецепты проверены неоднократно мною и друзьями, все довольны. Буду рада, если мои рецепты принесут кому-то пользу.

Л. Л. Полякова, Калмыкия

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Обсуждение: 5 комментариев
  1. Алла:
    21.04.2015 в 20:48

    А разве имбирь не повышает давление?

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    • profuter:
      22.04.2015 в 12:12

      К сожалению, однозначного и научно обоснованного ответа на вопрос: “понижает или повышает давление имбирь” не существует, впрочем, как и не существует ответа об истинной причине скачков артериального давления. Одни специалисты утверждают, что имбирь способен снизить кровяное давление, другие же говорят, что лечебные свойства растения преувеличены. Однако многолетний опыт предков доказывает, что имбирь превосходно показал себя при гипертонии и при правильном применении способен сотворить чудо – нормализировать артериальное давление.
      В составе имбирного корня содержатся аминокислоты, микро- и макроэлементы, витамины, которые стимулируют кровообращение в организме. С одной стороны, этот чудо-корешок способствует улучшению циркуляции крови в сосудах и очищает стенки сосудов, с другой – он помогает расслабиться мышцам, которыми окружены кровеносные сосуды. Именно поэтому его рекомендуют для профилактики и лечения начальной стадии гипертонии.

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      • Рамиль:
        14.02.2016 в 10:34

        Гипертония.
        Наша кровеносная система не резиновая. Чем больше жидкости в нашей кровеносной системе, тем выше давление. Чтобы снизить давление, часто дают мочегонные средства, чтобы вывести через ПОЧКИ лишнюю жидкость. Казалось бы, эту функцию организм наш должен выполнять автоматически. Но этого не происходит. Что-то не срабатывает вовремя. И получаем гипертонию.
        Какой вывод: Почки не выводят вовремя лишнюю жидкость.
        Гипертония – это плохая работа почек.
        Я знаю очень тучных людей с нормальным давлением. И я не сомневаюсь, что у этих людей сосуды ожирели на нет. Тем не менее, благодаря хорошей работе почек, они чувствуют себя нормально.

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        • Редакция:
          29.02.2016 в 11:09

          Здравствуйте, Рамиль! Есть ли у Вас медицинское образование и как оценивать Ваш комментарий? Это мнение врача, личное наблюдение или, возможно, прочитали где-то?

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  2. Аноним:
    26.02.2016 в 20:41

    Спасибо большое за советы

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