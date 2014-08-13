Поговорка «Хочешь сладко жить – ешь горькое» полностью себя оправдывает. По этому поводу у меня есть интересный рецепт. Дала мне его знакомая два года назад. Пользуюсь этим рецептом и очень довольна. Ржаной или темный хлеб обмакните в оливковое масло, посыпьте льняным семенем, нарежьте и положите 1-2 зубчика чеснока, сверху насыпьте 1 чайн. ложку розмарина. Съешьте бутерброд вечером. Это средство является профилактикой онкологии, очищает сосуды от холестерина, предупреждает инсульты и инфаркты.

Можно запить напитком: смешайте 1-2 чайн. ложки цикория и 1/2 чайн. ложки имбиря, залейте смесь стаканом кипятка, настаивайте 6 минут (можно добавить 1 чайн. ложку меда). Цикорий хорошо очищает печень от токсинов и солей, мед и имбирь снимает воспаление поджелудочной железы, снижает давление.

А вот тем, кто имеет пристрастие к спиртному, хорошо употреблять настой полыни для очистки печени и при аллергии. Настой готовьте так: залейте 1 чайн. ложку полыни 150 мл кипятка, дайте настояться, процедите и пейте.

Все рецепты проверены неоднократно мною и друзьями, все довольны. Буду рада, если мои рецепты принесут кому-то пользу.

Л. Л. Полякова, Калмыкия