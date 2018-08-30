Целебные травы

Они снимают воспаление и восстанавливают слизистую при эрозии пищевода.
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Больному необходимо пить свежевыжатый картофельный сок — по 1/4 стакана 4 раза в день. Курс лечения — 2 месяца, затем делают перерыв на 2 недели и повторяют курс. Картофельный сок принимают обязательно свежеотжатым, поскольку через 10 минут он окисляется и теряет свою пользу. Принимают сок только с июля по февраль. При длительном хранении в клубнях картофеля начинают накапливаться вредные соединения.
- Также полезен свежеотжатый морковный сок. Его можно смешать с картофельным (1:1) и принимать по 1/4 стакана 2 раза в день. Не забудьте добавить в него немного растительного масла. Морковь богата каротином, а он растворяется в жирах и не растворяется в воде. Морковный сок можно пить в течение всего года. Но следите, чтобы не возникло переизбытка витамина А, поскольку он откладывается в печени. Первый признак гипервитаминоза — развитие желтухи. В этом случае необходимо немедленно прекратить пить морковный сок.
- Семена льна вырабатывают полезную слизь, которая смазывает стенки пищевода. Залейте щепотку семян льна 1 стаканом кипятка, настаивайте в закрытой посуде полчаса. Пейте по 1 ст. ложке слизи через 15 минут после еды.
- Смешайте по 1 части травы чистотела, зверобоя, бессмертника и хвоща, корней валерианы, цветков ромашки, плодов фенхеля и семян укропа и по 2 части цветков липы, календулы и кипрея. Заварите в термосе 1 ст. ложку сбора 0,5 л кипятка, настаивайте 3 часа, процедите. Пейте снадобье по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды ежедневно. По вкусу в настой можно добавить мед.
- Измельчите и смешайте в равных пропорциях корни валерианы и окопника, траву полыни, татарника и дурнишника и цвет калины. Залейте 4 ст. ложки сбора 1 л кипятка, настаивайте в термосе ночь. Утром процедите и пейте по 150 мл 3 раза в день до еды. По вкусу добавьте мед. Такой настой способствует заживлению слизистой.
- Для восстановления слизистой оболочки пищевода пьют настои целебных трав: ромашки, боярышника, кукурузных рылец, корней аира и горца, корней и листьев одуванчика. Травы можно заваривать по отдельности или в смеси. Полезно чередовать чаи, чтобы не возникало привыкания и не пропал целебный эффект. На 1 стакан кипятка берут 1 ст. ложку сырья, настаивают 15-20 минут и выпивают настой в течение дня. Курс — не меньше двух месяцев.
- Полезны облепиховое и льняное масло. Они смазывают стенки пищевода, защищают раневую поверхность от дальнейшего повреждения, подавляют развитие микроорганизмов. Принимают по 1/2 ст. ложки облепихового масла 3 раза в день через 15 минут после еды. Курс лечения — около двух месяцев.