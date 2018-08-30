Целебные травы

Также полезен свежеотжатый морковный сок. Его можно смешать с картофельным (1:1) и принимать по 1/4 стакана 2 раза в день. Не забудьте добавить в него немного растительного масла. Морковь богата каротином, а он растворяется в жирах и не растворяется в воде. Морковный сок можно пить в течение всего года. Но следите, чтобы не возникло переизбытка витамина А, поскольку он откладывается в печени. Первый признак гипервитаминоза — развитие желтухи. В этом случае необходимо немедленно прекратить пить морковный сок.

Смешайте по 1 части травы чистотела, зверобоя, бессмертника и хвоща, корней валерианы, цветков ромашки, плодов фенхеля и семян укропа и по 2 части цветков липы, календулы и кипрея. Заварите в термосе 1 ст. ложку сбора 0,5 л кипятка, настаивайте 3 часа, процедите. Пейте снадобье по

1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды ежедневно. По вкусу в настой можно добавить мед.