Царица осени — хризантема

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  • При ОРВИ и для ее профилактики. К любой чайной заварке добавьте 1 чайн. ложку измельченных лепестков хризантемы, залейте кипятком, настаивайте до температуры 50°С. Пейте во время болезни без ограничения, добавив для вкуса мед.
  • Замучила мигрень? Приложите к вискам ошпаренные кипятком свежие листья хризантемы и цветки. Закрепите, обвязав голову полотенцем.
  • При гипертонии и головных болях, связанных с повышением артериального давления. Залейте 3 ст. ложки свежих измельченных лепестков (или 2 ст. ложки сухих) 1,5 стакана кипятка. Держите на маленьком огне 5 минут, настаивайте полчаса, процедите и отожмите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.
  • При ревматизме, артрите, артрозе, остеохондрозе. Наполните пол-литровую банку измельченными цветками хризантемы. Залейте рафинированным растительным маслом до горлышка, закройте крышкой и настаивайте 2 недели в темном месте, регулярно взбалтывая. Процедите, отожмите и храните в холодильнике. Используйте для растираний больных суставов на ночь.
  • Вскочил ячмень, появился конъюнктивит или блефарит? Залейте 1 ст. ложку свежих измельченных лепестков любого цвета 3/4 стакана кипятка. Настаивайте в термосе 2 часа, процедите и отожмите. Используйте настой для промывания воспаленных век и примочек на ячмень.
  • Одолели фурункулы или нарывы? Приложите к ним измельченные лепестки, прикройте кусочком целлофана и зафиксируйте бинтом. Повязку меняйте ежедневно, а в первые дни — 2 раза в день.
  • Плохо спите? Поставьте в спальне небольшой букет хризантем, но не рядом с изголовьем, а на расстоянии 2-3 м от подушки. Спокойный сон вам обеспечен.
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