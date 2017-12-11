Береза — целитель

  • От лямблий в печени можно избавиться за 3 дня. Заполните заварочный чайник на 2/3 сухими листьями березы и залейте 1 стаканом кипятка. Настаивайте ночь, а утром процедите и пейте по 2/3 стакана 3-4 раза в день (для ребенка дозу уменьшите в 2 раза). В дни лечения соблюдайте постельный режим и на область печени прикладывайте теплую грелку.
  • При отеках 1/2 стакана измельченного листа залейте 0,5 л теплой кипяченой воды, оставьте на ночь в темном месте. Процедите и пейте по 100 г 5 раз в сутки.
  • Для улучшения кровообращения, лечения предстательной железы 1 ст. ложку порошка из высушенных листьев березы залейте 0,5 л кипятка на полчаса, пейте 5-6 раз до еды.
  • При нефрите, камнях в почках и неврозах 100 г свежих листьев измельчите в кофемолке до появления сока. Залейте стаканом кипятка, настаивайте 5-6 часов, процедите и пейте по 100 г 3 раза в день перед едой.
  • От грибка на ногах 2-3 раза в день кладите между пальцами свежие березовые листья, меняя их каждые 6-7 часов.
  • При атеросклерозе 200 г свежих листьев залейте 500 мл кипяченого молока, настаивайте 1 час, процедите и пейте по 100 мл за час до еды. Курс лечения –
    1,5 месяца, перерыв 1 неделя. В год достаточно 4 курса.
  • При миозите, радикулите, ревматизме помогут компрессы и припарки. Заварите стаканом кипятка 2 ст. ложки сухих листьев, остудите до теплой температуры, прикладывайте распаренную массу к больному месту, оберните целлофаном и шерстяной тканью. Лучше делайте примочки на ночь.
  • При артрите, артрозе свежие березовые листья промывают, обдают кипятком, остужают до комфортной температуры, прикладывают к больному месту, оборачивая целлофаном и теплой тканью, на 2-3 часа, курс лечения – 10 дней.
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