Береза — целитель

В первой половине дня мозг работает лучше всего. Используйте это время для того, чтобы подумать, ради чего вы живете.Приглушите свое «я»Семейная азбука начинается с местоимения «мы». Каждый из супругов должен приглушить свое «я».Чаще всего поликистоз дает себя знать к 45–65 годам. Проявляет себя постоянными острыми болями в животе и поясничной области, в виде почечных колик.В семье, где муж и жена больны урогенитальным хламидиозом, хламидии обнаруживаются и у представителей старшего и младшего поколений, вызывая у них поражение мочеполовой системы, органов дыхания (трахеобронхит, пневмония), органов зрения (конъюнктивит), суставов (артрит). — Можно ли заразиться хламидиозом от животных?Пиелонефрит (болезнь почек) могут вызывать бактерии: стафилококк, стрептококк, кишечная палочка.