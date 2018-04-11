Береза – русский лекарь

  • От заболеваний сердечно-сосудистой системы. Стеклянную банку на 2/3 заполните молодыми сережками березы. Доверху залейте водкой или спиртом. Банку хорошо закупорьте и поставьте в темное прохладное место на 2 недели. Принимайте по 20 капель 3 раза в день перед едой. Ежедневно дозу можно увеличивать на 1 каплю в день, доведя до объема чайной ложки. Затем дозу снижайте в обратном порядке и снова продолжайте прием настойки, увеличивая дозу. Перерыв между курсами лечения делать не нужно.
  • Болят суставы? Втирайте в них березовую мазь. В качестве мазевой основы возьмите свежее сливочное масло или нутряной жир. В глиняный горшочек выложите слой масла толщиной 1 см, сверху такой же слой березовых почек — и так, чередуя, заполните горшок доверху. Горлышко закройте крышкой из пресного теста: смешайте воду, муку, соль. Поставьте горшок на сутки в горячую духовку. Жар должен быть умеренным, не больше 90°С. Через сутки горшок выньте из печи, остудите. Тщательно перетрите содержимое через марлю или сито. Добавьте 1 ст. ложку спирта и выложите в стеклянную банку. Мазь втирайте в больные суставы, позвоночник на ночь.
  • При хроническом ревматизме. При этом заболевании полезно делать фитоаппликации, обертывания, сухие ванны и примочки из свежих листьев березы. Для сухих ванн наполните ванну, большую бочку или мешок свежими березовыми листьями. Принимайте ее 1,5 часа. Такая процедура эффективна в мае и июне.
  • От пяточных шпор. Используйте кашицу из березовых листьев, собранных в мае. Листья хорошо измельчите, истолките в ступке. Затем выложите на повязку и закрепите на область шпор. Держите повязку 1-2 часа. Процедуру делайте 3 раза в день ежедневно не меньше двух месяцев.
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