Я гипотоник, поэтому часто мучает слабость

К счастью, нашла рецепты, которые помогают бороться с головокружением. При низком кровяном давлении принимаю по 1 чайн. ложке через 2 часа после еды смесь из 50 г поджаренных и смолотых зерен кофе, 250 г меда и сока одного лимона. Храню смесь в холодильнике. При головокружении хороший эффект дает настой листьев облепихи. Завариваю 1 ст. ложку измельченных листьев 1 стаканом кипятка, настаиваю в термосе полчаса. Процеживаю и выпиваю за один прием.

И. Коваленко, Кировская обл.

Луковый компресс от растяжений

Хочу поделиться простым рецептом при растяжении связок. Когда это случается, первое средство — луковый компресс. Головку репчатого лука мелко нарежьте, смешайте с таким же количеством (по объему) сахара. Смесь разотрите в однородную кашицу. К больному месту приложите марлю или бинт, сверху нанесите луковую кашицу. Накройте полиэтиленом или компрессной бумагой и забинтуйте. Компресс держите ночь. На другой день растяжение сухожилия можно полечить горячим молочным компрессом. Молоко нагрейте до той температуры, какую сможете терпеть. Окуните марлю в молоко, обмотайте больное место, держите до остывания, потом поменяйте.

Н. Киреева, Чебоксары

Цистит вылечила так

Нагрела на сковороде 1 кг соли, пересыпала в хлопчатобумажный мешочек. Накрыла его полотенцем, чтобы не обжечься, встала обеими ногами и топталась на нем 5-10 минут. Процедуру делала на ночь. Параллельно с этим заваривала 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку толокнянки (медвежьего ушка), настаивала 30 минут. Процеживала, добавляла соды на кончике ножа и принимала по 1 ст. ложке 4-5 раз в день через 40 минут после еды. Курс лечения — 2-3 недели.

И. В. Рудова, Сахалинская обл.

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Нейродермит: снимаем зуд

* Обварите кипятком измельченные листья калужницы болотной, заверните в салфетку и приложите к больным участкам кожи. * Залейте 1 стакан березовых почек стаканом кипятка, поварите 15-20 минут на маленьком огне, отожмите.

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