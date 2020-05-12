Уж лучше не гадать…

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В советское время я девчонкой пришла работать на крупный завод. Участвовала и в художественной самодеятельности, и в работе профкома, была членом женсовета…

Однажды встретила бывшую одноклассницу Таю. Оказалось, она вместе с мужем тоже работала на нашем заводе. Я обрадовалась, начала расспрашивать Таю, как дела. Но одноклассница отвечала уклончиво. Выглядела плохо: бледная, под глазами круги.

…В тот день я возвращалась с работы и вдруг увидела киоск «Союзпечати». Что-то заставило меня подойти. Взгляд упал на колоду карт. Меня как током ударила внезапная мысль — вот как я узнаю, что за беда у Таи. Просто надо погадать.

Мои родители когда-то жили неподалеку от цыганского табора, в детстве мы дружили с цыганками. Они учили нас гадать. Но цыганочек рано выдают замуж, на этом вся дружба закончилась, и про гадания я давно забыла. А тут едва ухватила эти карты — помчалась домой. Раскинула пасьянс — сама не понимаю как. Руки сами собой делали расклад. И все мне сразу стало ясно: у Таи разрушается семья, у мужа есть любовница.

На следующий день я отыскала подругу и все ей в лоб высказала: мол, знаю, что у твоего мужа завелась зазноба. Тая вздрогнула, словно от удара, побелела. А я гнула свою линию: «Не стесняйся, напиши заявление в женсовет, мы их там так пропесочим — мало не покажется». Но Таечка заплакала и сказала, что насильно мил не будешь.

…С той поры, если я хотела о ком-нибудь узнать — раскидывала карты. И все становилось понятно: у кого скоро свадьба, а кому дальняя дорога предстоит. Люди удивлялись, спрашивали, откуда я все узнала. А я отвечала всегда двусмысленно: мол, работа такая. Не могла же я признаться, что гадаю на картах.

Однажды мне приснился сон. Иду домой, а на дорожке, что к дому ведет, висит неописуемой красоты паутина — беленькая, ажурная, и обойти ее не получается. Схватилась за нее да и прилипла — не могу руку высвободить. Кручусь и так и сяк, даже больно стало! В ужасе проснулась и вижу, что рука вся в синяках, опухла — очень болит. Побежала в поликлинику, а мне говорят, что я где-то упала. Но ведь я не падала!

В ближайший выходной пошла в церковь. Молитв не знала, стояла у иконы Богородицы — только слезы текли. Своими словами просила спасти меня от болезни. Ко мне подошла бабуля, которая следила за свечками, и сказала: «Господи помилуй!» — это повторяй постоянно. Не плачь, деточка, все наладится».

Дома я постоянно твердила эти слова. Рука перестала болеть, и до меня дошло, что беда пришла от карт. Выкинула я их и дала слово, что больше гадать не буду. Первое время, куда ни шла, всюду карты на глаза попадались. И кто-то словно нашептывал: «Погадай еще разочек, ведь только ты сама будешь знать». У киоска, где продавались карты, несколько раз падала и сбивала ноги в кровь. Лишь через три года стала совершенно равнодушной к гаданиям.

Валентина Сергеевна, Воронежская обл.

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