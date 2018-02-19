Разлад в психике

Дочка выросла, но не повзрослела

Дочь беременна, на втором месяце. С мужем они любят разные развлечения. Я считаю, что для плода это вредно, а они со мной не согласны. Как убедить дочку изменить образ жизни?

Людмила Васильевна, Волгоградская обл.

Переубедить вашу дочь не получится. Она самостоятельный и свободный человек от всех и всяческих обязательств. Да, шумные развлечения во время беременности приводят к тому, что число психически и физически неполноценных детей растет с пугающей скоростью. Ваша девочка выросла, но не повзрослела, раз не чувствует ответственности перед тем чудом природы, которое в ней зародилось. Кстати, ребенок рискует не только унаследовать, но и приумножить мамино пренебрежение родительским долгом. Ведь дети получают воспитание с первых дней внутриутробной жизни. Но не исключено, что на поздних сроках беременности или после родов «материнские гормоны» сделают свое благое дело. К сожалению, молодые люди учатся не на чужих, а на своих ошибках.

Постоянно проверяюсь…

Моя бабушка умерла от рака. Теперь ужасно боюсь его! Все время проверяюсь, постоянно прислушиваюсь к себе. Можно ли избавиться от этой зависимости?

Е. И. Краснова, Смоленская обл.

На ранних стадиях онкологических заболеваний конкретных ощущений нет. Так что не стоит тратить запасы жизненных сил еще и на отрицательные эмоции. Что касается наследственности, то сегодня не доказано, что раковые клетки передаются по наследству. Есть мнение, что они присутствуют практически во всех живых организмах, но активизируются в стрессовых ситуациях, особенно при снижении иммунитета. Рак чаще встречается у пожилых людей. В народе говорят: «Дожил до своего рака». Чтобы уменьшить риск заболевания, перестаньте его бояться. Ведь стресс изматывает вас. Найдите другую причину для переживаний, например, пусть ваша душа болит за чужие несчастья.

Моя подруга вся на нервах

Кудахчет по всякой ерунде. Как привести ее в чувство?

Л. Вагрина, Московская обл.

Судя по всему, у вашей подруги предрасположенность к стрессу. Все, что для нормального человека просто эмоции, для нее — болезненное переживание. Ваша подруга не доверяет ни себе, ни окружающему миру. Отовсюду ждет одни неприятности, с которыми отчаянно боится не справиться в одиночку. Поэтому для нее любой раздражитель — большой стресс. Медики объясняют такое состояние курением, зло­употреблением алкоголем, загрязнением окружающей среды, канцерогенами и токсинами. Все это влияет на работу клеток мозга, в буквальном смысле отравляя их. Так и возникает разлад в психике. С пагубными привычками надо бороться. От вредного окружения можно защититься. А вот от себя не убежишь. Да и не надо. Вашей подруге повезло — у нее есть вы, человек, который искренне заботится о ней. Как только она поймет, что в трудной ситуации может опереться на вас, ее душа перестанет метаться и освободится от страхов. Мир уже не будет казаться ей таким враждебным.

И. В. Нугаева, психолог, врач высшей категории