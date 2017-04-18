Откуда полипы в желудке?

Год назад удалили желчный пузырь с камнями. Сейчас беспокоят ноющие боли в поджелудочной железе. Кроме того, в желудке обнаружили мелкие полипы, размером 0,2 см. Предлагают удалить 2/3 желудка. Можно ли как-то иначе избавиться от полипов?

Н. С. Елыгина, Саратовская обл.

Если беспокоят боли в правой половине живота, надо сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Такие симптомы могут быть признаком возникновения холедохолитиаза — образование камней в общем желчном протоке. Очень часто у людей, перенесших удаление желчного пузыря, появляется дисфункция сфинктера Одди. Это когда нарушается отток желчи от печени к двенадцатиперстной кишке.

Пациенты, у которых удален желчный пузырь, должны регулярно обследоваться. Делать раз в год фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и раз в два года ирригоскопию кишечника. Если обнаружатся проблемы, врач назначает диету №5, антибактериальную и противовоспалительную терапию.

Когда в желудке обнаруживают полипы, обязательно проводят гистологическое исследование (анализ клеток тканей желудка). Если полипы гиперпластичные, небольшие, не растут, то за ними просто наблюдают, проводят раз в год ФГДС и биопсию. Если полипы аденоматозные, доброкачественные, их удаляют методом прижигания с помощью эндоскопа. Если в ходе обследования выясняется, что полипы злокачественные, проводят резекцию части желудка.

Е. Н. Колядкина, гастроэнтеролог, врач высшей категории