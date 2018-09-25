О позвоночнике

Благодаря позвоночнику человек может передвигаться и практически мгновенно реагировать на любую информацию.

Позвоночник — единственное суставное соединение в скелете, которое не имеет определенного числа костей. Их количество может варьироваться от 33 до 35, поскольку копчик у разных людей состоит из 4, 5 и даже 6 позвонков. Эта анатомическая особенность вовсе не отклонение. У новорожденных детей в позвоночнике больше позвонков, чем у взрослых, потому что с возрастом позвонки срастаются с тазом и создают прочную костную систему.

Лечебная гимнастика способна избавить от остеохондроза почти на 100%. Об этом говорит практический опыт медиков и педагогов. А медикаментозное лечение позвоночника у каждого второго пациента дает положительный результат.

У здорового взрослого человека позвоночник выдерживает вертикальную нагрузку до 400 кг! Такая удивительная прочность обеспечивается тканевой жидкостью, заполняющей межпозвонковые диски, которые фиксируются мышцами при напряжении. Так создается невероятно прочная структура.

При скручивании в вертикальном положении вокруг своей оси позвоночник может разворачиваться на 180° влево и вправо независимо от возраста человека. Такая уникальная возможность способствует восстановлению поврежденных мышц, межпозвонковых дисков, связок и сосудов.

Гибкость позвоночника у тренированных людей уникальна! Например, у китайских артисток цирка есть номер, где они, наклоняясь вперед, просовывают между ног голову и касаются подбородком собственного крестца! Затем прогибаются назад и так же просовывают голову между ног со стороны спины. Их позвоночник прогибается более чем на 360°!

Возраст позвоночника определяется его гибкостью, а не количеством прожитых лет! К примеру, у йогов позвоночник даже в 70 лет не уступает по гибкости 15-летним юношам.

Гибкость считается единственным физическим качеством, которое может развиваться всю жизнь, если регулярно заниматься. Это не только способствует укреплению позвоночника, но и обновляет организм в целом.