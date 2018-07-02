На приёме у дерматолога

У меня сильно сохнет кожа. Это возрастное?

У меня сильно сохнет кожа, особенно на руках, локтях и ногах. Смазываю ее глицерином, разными маслами, но они помогают только на короткое время. Может, это возрастное? Мне 64 года.

С. М. Губарева, Тульская обл.

Ксероз (повышенная сухость кожи) действительно может возникать из-за возрастных изменений в организме, старения клеток эпидермиса и ухудшения обмена веществ. Но сам по себе возраст не является причиной подобного состояния. Сухость кожи могут вызывать чрезмерное использование мыла, гелей для душа, скрабов, жесткие мочалки, а также мытье слишком горячей водой и злоупотребление ваннами. Ветер, избыточный загар тоже сильно сушат кожу. А вот повышенная зябкость, тянущие боли и быстрая утомляемость в мышцах могут указывать на проблемы с сосудами. Шелушащаяся сухая кожа с одновременным появлением отеков и гнойничков сообщает о неполадках с обменом веществ — сахарном диабете, недостаточной функции щитовидной железы (гипотиреозе).

Часто кожа сохнет и от элементарного дефицита воды. Возможно, нужно пить больше жидкости, но не газировки, чая и кофе. Кстати, не рекомендуется использовать кремы с глицерином и средствами на его основе. Он вытягивает влагу из более глубоких слоев кожи и со временем может привести к еще большей ее сухости.

Как лечить розовый лишай Жибера?

У дочки розовый лишай Жибера. Назначили уколы «Панавира». Мне кажется, этого недостаточно. Каким должно быть лечение?

С. Молочко, Краснодарский край

«Панавир» влияет на иммунную систему. Такие препараты должен назначать соответствующий специалист — врач-иммуно­лог. Крайне нежелательно вмешиваться в работу иммунной системы без обследования и острой необходимости. А в вашей ситуации и необоснованно. Розовый лишай Жибера — инфекционно-аллергическое заболевание, которое является особой реакцией организма на попадание в него какого-то вируса или бактерии. Переживать не стоит. Болезнь настолько безобидна, что даже если ее ничем не лечить, но соблюдать некоторые правила, она сама пройдет через 1,5 месяца. Чтобы ускорить выздоровление, надо правильно ухаживать за кожей — нельзя тереть, мочить, чесать, раздражать чем-либо область высыпаний, надо носить одежду из натуральных тканей, принимать антигистаминные препараты, а также использовать смягчающие или подсушивающие средства в зависимости от стадии болезни.

Мучают зуд и жжение стоп…

Каким кремом мазать, чтобы избавиться от этого?

И. Никандров, Пермский край

Жжение стопы и сильный зуд — это основные признаки грибка стопы. Подцепить его не сложно. Достаточно иметь контакт с человеком, у которого на коже имеется грибок. Зара­зиться можно, пользуясь полотенцем больного, надевая его обувь или купаясь в грязной ванне. Но самая частая причина появления грибка на стопе — тесная, закрытая обувь, в которой кожа не может дышать. Помимо зуда и жжения, для грибка характерны еще несколько симптомов. Например, болезненные трещины и шелушение кожи между пальцами.

Диагностировать грибок стопы просто. Врачу достаточно осмотреть пациента и задать ему несколько вопросов. Как правило, лечат грибок противогрибковыми мазями. В запущенных случаях врач назначает антигрибковые препара­ты: «Ламизил», «Миконазол», «Клот­римазол». Народная медицина рекомендует ванночки с раствором соды и отваром календулы, чистотела и череды. Но врач-дерматолог быстрее избавит от грибка, чем любая трава. Хотя придется набраться терпения и добросовестно выполнять его рекомендации.

Что такое «свинцовый» ноготь?

И как от него избавиться?

А. Никонов, Воронежская обл.

«Свинцовый» ноготь — это неприятное грибковое заболевание ногтей. Чаще всего грибок поражает большие пальцы и мизинцы ног. Причиной может быть тесная обувь, мозоли, трещины в ногтевых пластинах, через которые и попадает грибок внутрь ногтя. Ноготь становится толстым, его очень трудно срезать ножницами. При ходьбе человек может испытывать боль от того, что наслоение от пораженной грибком пластины давит на мягкие ткани. «Свинцовый» ноготь трудно, но поддается лечению. Надо распарить палец с больным ногтем, выскрести известковые крупинки, которые получится отделить, срезать ноготь с частью ткани. Это место смазать зеленым мылом (калийное мыло) и, перевязав бинтом, оставить на ночь, а утром промыть. Так лечиться в течение недели. И еще надо чаще мыть ноги, носить свободную обувь для вентиляции ног. Грибок может быстро перекинуться на соседние пальцы, поэтому тщательно проверяйте все ногти.

В. О. Покровская, врач-дерматолог