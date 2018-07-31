Какое лето без царапин?

У меня маленькие внуки. Летом всегда появляются проблемы в виде мелких ссадин, царапин, натертых ног, ободранных коленок… Как и чем обрабатывать такие раны?

Е. В. Пелых, Московская обл.

До обработки раны надо остановить кровь. Наложите на порез чистую ткань, полотенце или бинт и надавите рукой. Затем очистите рану — лучше всего промойте ее прохладной водой. Если крови мало или почти нет, можно воспользоваться антисептическим или даже хозяйственным мылом. Затем промокните ранку чистой салфеткой, насухо протрите края и воспользуйтесь антисептиком. Сверху наклейте пластырь или наложите марлевую повязку — тугую, но так, чтобы не нарушить циркуляцию крови. Теперь об антисептиках.

Можно ли мазать рану зеленкой? Этот спиртовой раствор эффективнее многих других уничтожает вредные микроорганизмы, попадающие в рану. И, что важнее, надолго сохраняет антисептический эффект. Лучше всего обрабатывать зеленкой кровоточащие раны небольшой и средней глубины — те, которые могут воспалиться или загноиться.

Этот спиртовой раствор эффективнее многих других уничтожает вредные микроорганизмы, попадающие в рану. И, что важнее, надолго сохраняет антисептический эффект. Лучше всего обрабатывать зеленкой кровоточащие раны небольшой и средней глубины — те, которые могут воспалиться или загноиться. Йод подходит для антисептической обработки краев раны. Внутрь лить йод нельзя! Не используйте его на лице, особенно возле глаз и рта. А вот на коленях, локтях и других участках тела с толстой кожей — пожалуйста.

Внутрь лить йод нельзя! Не используйте его на лице, особенно возле глаз и рта. А вот на коленях, локтях и других участках тела с толстой кожей — пожалуйста. Перекись водорода не такая едкая, как йод и зеленка, и при этом не пачкается. Но этот антисептик надо применять правильно. Сначала промокните ссадину чистой салфеткой, чтобы удалить явную грязь и пыль. Затем обильно полейте рану перекисью водорода и дайте ей «прошипеться». Как только газ перестанет выделяться, наложите на ранку сухую повязку или пластырь.

Но этот антисептик надо применять правильно. Сначала промокните ссадину чистой салфеткой, чтобы удалить явную грязь и пыль. Затем обильно полейте рану перекисью водорода и дайте ей «прошипеться». Как только газ перестанет выделяться, наложите на ранку сухую повязку или пластырь. Жидкостью Кастеллани (фукорцин) можно обрабатывать не только кожу, но и слизистые оболочки, например, в носу или во рту. Но этим раствором ни в коем случае нельзя пользоваться во время беременности и лактации!

но и слизистые оболочки, например, в носу или во рту. Но этим раствором ни в коем случае нельзя пользоваться во время беременности и лактации! Кроме жидких антисептиков, эффективен порошкообразный — стрептоцид, или сульфаниламид. Он не только отлично уничтожает микробы в ране, но и помогает остановить кровотечение. Но на рану, обработанную стрептоцидом, лучше накладывать мягкую марлевую повязку или бактерицидный пластырь.

Я. Г. Образцов, детский травматолог