Инсульт в 35 лет

Во сне умер от инсульта мой племянник. Ему было 35 лет. А у соседа 30-летний сын, который ни на что не жаловался, попал с инфарктом в больницу. Почему у молодых людей возникают болезни, обычно встречающиеся после 50-60 лет?

А. В. Васильченко, Воронеж

Инсульты и инфаркты «молодеют». У молодых людей стали чаще появляться симптомы ишемии. А при поражении коронарных сосудов возникает инфаркт миокарда, мозговых — инсульт. Причины — в нездоровом образе жизни, вредных продуктах питания, содержащих обилие химических веществ и стимуляторов роста (в первую очередь речь идет о мясе).

Расскажу о любопытном наблюдении, которое я сделал во время работы в кардиологическом диспансере. На прием регулярно приезжали пациенты из одного села. Мужчины были как на подбор: крупные, крепкие, на вид абсолютно здоровые. Но всех беспокоили проблемы с сердцем и сосудами: у одного гипертония, у другого — сердечная аритмия… Начал разбираться. Оказалось, причина колоритного внешнего вида мужиков из этого села не в наследственности, как я считал, а в… комбикормовом заводе, расположенном в этом населенном пункте. Комбикормом, содержащим специальные добавки — антибиотики, минералы, гормоны, селяне кормили не только колхозный скот, но и свою живность. Люди радовались: поросята и телята растут как на дрожжах. Но эти добавки оставались в мясе, и при регулярном употреблении мясных блюд попадали в организм человека. Они не только нарушали обмен веществ, ухудшали работу печени, но и вызывали изменения в сердце, сосудах. Более того, страдал и генотип: в генах под влиянием неправильного питания, малоподвижности, вредной экологии происходили изменения, которые позже, как правило, проявляются в потомстве.

И. В. Батурин, кардиолог