Грыжа не исчезнет

Если есть грыжа, поможет ли вытяжение позвоночника на «умных» столах?

Все, что рассказывают об этих столах работающие на них врачи, вероятнее всего, правильно. Но они умалчивают, что, снимая рефлекторное напряжение мышц в нестабильном участке, проблему не решить. Оно через короткое время снова накопится. Ведь мышцам приходится держать позвоночник не только за себя, но и за слабенький, уплощенный диск.

Так что же людям предлагается? Пожизненно посещать медицинские центры? Но ведь тот же самый эффект можно получить не выходя из дома, в прямом смысле слова за копеечную цену. Пусть не сразу, но все же получить!

Как тот же панариций, например, можно лечить бригадой хирургов в дорогой клинике, а можно — солевыми повязками у себя дома. Причем с абсолютно тем же эффектом. Лечить боли в спине, независимо от того, есть ли у вас грыжа, тоже можно дома, бесплатно. С помощью несложных растягивающих гимнастических упражнений. Только надо показать как! Вот где камень преткновения!

Теперь о положительной МРТ-картине в ответ на вытяжение. Если кто-то надеется, что после вытяжения на «умном» столе его грыжа как-то втянется или исчезнет, хочу предупредить, что это возможно лишь в том случае, если межпозвонковые диски еще не потеряли своей здоровой упругости и если нет грыжевидных протрузий и грыж. Тем более что причина болей и иных осложнений кроется не столько в грыже, сколько в отеке, вызванном повреждением диска и рефлекторным напряжением глубоких мышц, затрудняющим выброс ими из канала венозной крови!.. Ведь огромное количество людей ходят не с одной, а с несколькими грыжами, которые так же давят и так же натягивают. Но отека нет и боли у них нет… Живут эти люди, работают, занимаются комфортным спортом…

Ну а что касается мануальных терапевтов, скручивающих «заржавелые» мышечные «гайки», то надо сторониться бесшабашных любителей костного музыкального хруста.

Надеюсь, я хоть как-то образумил страждущих вытянуть свой позвоночник.

Андрей Долженков, врач-вертеброневролог