Говорят, при простуде помогает имбирь…

У меня кишечник и желудок часто реагируют на простуду и грипп. Появляется боль в животе, тошнит. А тут прочитала, что в таких случаях хорошо помогает тертый имбирь, в виде порошка или имбирный чай. Это так?

О. П. Носик, Московская обл.

Прежде всего надо точно знать, что у вас действительно ОРВИ или грипп, а не ротавирусная инфекция. При ней также бывают типичные для гриппа насморк, заложенность носа, кашель и температура. Но именно ротавирусная инфекция сопровождается неприятностями со стороны желудочно-кишечного тракта. В частности, тошнотой, рвотой и диареей. Отсюда и путаница. Если это все-таки ротавирусная инфекция, то без строгой диеты не обойтись. В первые дни только питье небольшими глотками — вода или крепкий чай. Затем можно потихоньку расширять рацион жидкими кашами на воде, подсушенным белым хлебом, вермишелью. Имбирный чай в этой ситуации противопоказан. Ведь в свежем виде это растение содержит много эфирных масел, которые могут излишне стимулировать кишечник и желудок. А вам это совсем не нужно.

А вот при простуде и гриппе чай с имбирем помогает. Этот напиток согревает и у многих действительно уменьшает тошноту. Но реакция желудочно-кишечного тракта на имбирь может быть и иной. Сначала попробуйте чуть-чуть такого напитка и посмотрите на самочувствие. Также имейте в виду, что сухой имбирь содержит гораздо меньше активных веществ и поэтому он действует более мягко. Для приготовления чая лучше использовать порошок имбиря.