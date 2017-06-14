Что покажут онкомаркеры?

Расскажите об онкомаркерах. Какой анализ нужно сдать, чтобы обнаружить неполадки в том или ином органе? Какую информацию могут дать онкомаркеры?

К. С. Выхусов, Воронежская обл.

Онкомаркеры — это белки, которые вырабатываются в организме при наличии опухоли. Они могут выделяться самой опухолью, соседними с ней клетками или быть реакцией организма на постороннее образование. Анализ крови на онкомаркеры позволяет диагностировать опухоль на ранней стадии развития, обнаружить метастазы за несколько месяцев до их проявления, оценить эффективность применяемого лечения. Уменьшение концентрации онкомаркеров в крови указывает на положительный результат от лечения, а повышение — на возвращение заболевания.

Онкомаркеры в небольшой концентрации присутствуют в крови любого человека. Повышение показаний маркера может быть вызвано присутствием кист, доброкачественных опухолей, инфекционных заболеваний, даже простуды. Поэтому сдавать кровь на онкомаркеры, просто чтобы провериться, для профилактики, не имеет смысла. Только в конкретной ситуации — при подозрении на опухоль.

Обычно для большей достоверности анализа применяют комплекс нескольких онкомаркеров, поскольку один и тот же показатель может повышаться при опухолях разных органов. Для анализа на онкомаркеры кровь берется из вены утром натощак. Иногда используется анализ мочи. На получение результатов требуется всего несколько часов.

Один из точных онкомаркеров — PSA (простат-специфи­чес­кий антиген). Он позволяет заподозрить рак предстательной железы на ранних стадиях. Поэтому мужчинам после 40 лет раз в год рекомендуется сдавать этот анализ.

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), АФП (альфа-фетопротеин) и онкомаркер СА 125 также с большой долей достоверности помогают выявлять злокачественные опухоли. Вообще сейчас активно применяется около 20 онкомаркеров, но обычно для верной диагностики используются результаты нескольких онкомаркеров.

В. Д. Кузьмин, онколог, врач высшей категории