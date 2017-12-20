Без штампа в паспорте

Зачем регистрировать отношения, если есть любовь? Какие опасности таит в себе гражданский брак?

Мой молодой человек предлагает жить вместе. Но мне не по себе, что-то останавливает…

Алла Б., Вологда

Решение начать жить в гражданском браке похоже на решение начать худеть с понедельника. Отношения в таком браке подразумевают, что люди еще раздумывают. Надеются встретить кого-то лучше. При таком подходе к жизни вместе людям нет смысла в нее вкладываться. Любые кризисы воспринимаются как сигнал, что отношения закончены. В официальном же браке кризис не причина расставания. Это сигнал к работе над отношениями. Люди в браке не бегут от проблем, а ищут пути их решения. В гражданском браке всегда можно сказать, что вы не муж и жена, а просто живете вместе. Гражданский брак создает иллюзию семьи. Но долго ведь жить в иллюзиях невозможно. Если у вас есть внутреннее предубеждение против гражданского брака, то не соглашайтесь на такие отношения. Вы имеете полное право выстраивать свою личную жизнь, как это делали сотни лет до вас.

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Сама настояла на совместном проживании без штампа. Год прожили хорошо, но сейчас замечаю за собой приступы ревности. Все время подозреваю любимого в изменах. Почему я стала такой?

Екатерина, Екатеринбург

Желает женщина того или нет, она бессознательно думает о своих будущих детях. Даже если не планирует рожать в ближайшее время. Такова особенность женской психики. Если она не в браке, то кругом сплошная неопределенность. Как она будет детей растить? Ведь оба свободны, и никто никому не должен. Неопределенность для женщины — почти всегда стресс и высокая тревожность. Чем дольше длится неопределенность, тем сильнее тревожность. Появляется ревность, подозрительность. Женщина становится нервной, обидчивой. Если пытаться загнать свою тревожность внутрь, то могут возникнуть психосоматические заболевания. Не слишком ли высокую цену вы платите, чтобы казаться современной?

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Со своим молодым человеком уже три года живем в гражданском браке. Он так и не делает мне предложения, хотя я постоянно намекаю ему на оформление отношений. Как заставить его сделать это?

Юлия, Воронежская обл.

Не вступая в официальный брак, мужчина бессознательно подает сигнал: я еще могу быть интересен другим женщинам. Я свободен. Мужской успех у других женщин увеличивает в глазах гражданской жены его привлекательность и желанность. А еще этот способ отношений невероятно удобен. Ты как бы и кому-то принадлежишь, но можешь не хранить верность. Не нести ответственность, ни в чем себя не ограничивать. При этом тебя все будут любить и лелеять.

Поговорите серьезно со своим молодым человеком. Скажите, что вас не устраивают подобные отношения. Если он будет стоять на своем, то серьезно подумайте о будущей жизни с этим человеком. Скорее всего, он просто не созрел для брака.

И. В. Мовсесян, психолог