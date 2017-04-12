Баночно-вакуумный массаж

Страдаю от пояснично-крестцового радикулита. Уколы с обезболивающими препаратами помогают лишь на время. Мне посоветовали пройти курс баночно-вакуумного массажа. Насколько он эффективен и каково его лечебное назначение?

М. Н. Киселева, Рязань

Этот вид рефлекторного воздействия основан на раздражении кожных рецепторов, в результате чего улучшается кровообращение в области поврежденного сустава или защемленного окончания корешка нерва позвоночника, что, собственно, и является причиной радикулита. При этом уменьшается воспаление, отек тканей, исчезает боль в пораженном участке.

Делается массаж так: сначала массажист смазывает тело пациента подогретым маслом. Затем прикладывает к позвоночнику разогретую банку и в течение 15 минут выполняет ею скользящие (круговые, зигзагообразные) движения от поясницы к шее, по ребрам, под лопатками. Главное условие: манипуляции должны производиться только по направлению от позвоночника, а не к нему.

Иногда, обычно к вечеру того же дня, у пациента могут обостриться болезненные ощущения. Их не надо пугаться. Так и должно быть, ведь напряженные мышцы теперь расслаблены, а кровоснабжение тканей усилено. Все это положительные реакции организма на процедуры.

Сеансы баночно-вакуумного массажа обычно назначают при миалгии, люмбаго, миозитах, воспалительных процессах в области малого таза и пояснично-крестцо­вых радикулитах (но только не в период обострения).

Любой массаж, даже классический, противопоказан, если после травмы позвоночника или суставов конечностей прошло менее трех суток, а также при тромбофлебитах нижних конечностей.

И. Ф. Ильин, массажист с 30-летним стажем