АЛТ и АСТ

Клетки печени — это мини-лаборатория, которая постоянно что-то «химичит». Она синтезирует белки, гормоны, вещества для свертывания крови… Одновременно печеночные клетки разрушают токсичные и опасные для организма вещества.

печень

Нагрузка на клетки печени огромна

Многие из них изнашиваются, стареют и умирают. Когда клетка умирает, ее оболочка лопается, и клетка «разваливается на мелкие кусочки». Все, что было внутри нее, выходит наружу, в том числе и печеночные ферменты: АЛТ и АСТ. Этот процесс старения и гибели клеток приводит к появлению в крови и в биохимическом анализе крови тех самых показателей АЛТ и АСТ в количестве примерно до 40 ед./л. Плюс или минус в зависимости от пола, возраста, роста, веса, резервов печени…
Если нагрузка на клетки печени возрастает, клетки умирают быстрее и в большем количестве. Поэтому и веществ, и ферментов из умерших печеночных клеток в кровь попадает больше. В итоге показатели печеночных ферментов крови растут: мы видим цифру 60, потом 80, потом 120,потом 180 и даже больше. Если печеночные показатели АСТ и АЛТ повышены, это говорит о том, что печень сильно и быстро разрушается.

Почему разрушается орган?

Злоупотребление алкоголем убивает часть клеток печени — тех, которые слабее. А если алкоголь закусывать жирной пищей, еще одна часть клеток страдает от жирового повреждения. Если утром болит голова и человек выпил обезболивающее, которое проходит превращения в печени, то погибнет еще часть клеток печени. Отравляют и повреждают печеночные клетки желчь, вирусы, некоторые паразиты. Чем больше поврежденных клеток, тем хуже. Они не успевают восстанавливаться и заменяются рубцами. Такие изменения печени называются фиброзом.

Плохо действуют на печень обез­боливающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты. При повышенных показателях ферментов печени АЛТ и АСТ обязательно нужно принимать препарат, восстанавливающий функции печени, например «Урсосан», «Урсодез». Он не оживит погибшие печеночные клетки, но снимет воспаление и будет препятствовать развитию фиброза, независимо от причины повреждения печени.

И. В. Болотов, гепатолог

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