Алкоголь и цистит

Люблю пиво. Но заметил, как только выпью, да еще вприкуску с соленой рыбкой, начинается цистит. Часто бегаю в туалет. Неужели это от пива?
Сергей, Мурманская обл.
Можно ли при цистите пить пиво и другие спиртные напитки? Большая часть алкоголя выводится с мочой, фильтруясь в почках. Слизистая оболочка становится более уязвимой к болезнетворным микробам, и они из нижних отделов мочеполовой системы, где обитают постоянно, легко проникают в мочевой пузырь. Так развивается микробное воспаление.
Симптомы цистита после алкоголя: боли при мочеиспускании, чаще всего режущие, но могут быть и другого характера; учащение мочеиспускания, особенно в ночное время (в норме ночью допускается мочиться 1 раз); ложные позывы, когда человеку кажется, что он хочет в туалет, но у него ничего не получается; выделения с гноем из уретры у мужчин и признаки воспаления половых органов у женщин: зуд влагалища и вульвы, покраснение наружных половых органов, болезненность во время полового акта, выделения с резким запахом.
Как быстрее выздороветь? Врач назначит медикаментозное лечение. К тому же полностью откажитесь от алкоголя.