Алкоголь и цистит

Люблю пиво. Но заметил, как только выпью, да еще вприкуску с соленой рыбкой, начинается цистит. Часто бегаю в туалет. Неужели это от пива?

Сергей, Мурманская обл.

Можно ли при цистите пить пиво и другие спиртные напитки? Большая часть алкоголя выводится с мочой, фильтруясь в почках. Слизистая оболочка становится более уязвимой к болезнетворным микробам, и они из нижних отделов мочеполовой системы, где обитают постоянно, легко проникают в мочевой пузырь. Так развивается микробное воспаление.

Симптомы цистита после алкоголя: боли при мочеиспускании, чаще всего режущие, но могут быть и другого характера; учащение мочеиспускания, особенно в ночное время (в норме ночью допускается мочиться 1 раз); ложные позывы, когда человеку кажется, что он хочет в туалет, но у него ничего не получается; выделения с гноем из уретры у мужчин и признаки воспаления половых органов у женщин: зуд влагалища и вульвы, покраснение наружных половых органов, болезненность во время полового акта, выделения с резким запахом.

Как быстрее выздороветь? Врач назначит медикаментозное лечение. К тому же полностью откажитесь от алкоголя.

В течение дня пейте щелочную минеральную воду типа ессентуки или боржоми. Она должна быть комнатной температуры и не содержать пузырьков газа, которые раздражают слизистую.

Увеличьте количество выпиваемой жидкости до 3 л в сутки. Это улучшит фильтрацию в почках и быстрее восстановит стенки мочевого пузыря. Полезно ежедневно пить клюквенный морс. Эта ягода не дает болезнетворным бактериям прикрепляться к слизистой, поэтому они не могут вызвать воспалительный процесс.

Мочитесь чаще, чтобы не было застоя. Скопление в мочевом пузыре мочи с бактериями усиливает повреждение слизистой. С каждым мочеиспусканием часть вредных микробов выводится из организма.

Пищу, которая тяжелее переваривается, употребляйте до обеда. В вечернее время ешьте овощи, фрукты, каши, зелень, пейте нежирный кефир.

Пищу лучше готовить на пару, отваривать или запекать с небольшим количеством неострых специй.

Тщательно соблюдайте гигиену, особенно это касается женщин. Желательно после каждого мочеиспускания подмываться.

Тепло одевайтесь, чтобы не переохлаждаться. Холод может усугубить течение цистита.