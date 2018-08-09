Запах в спальне

В спальне появился запах пота? Он отравил жизнь не одной супружеской паре. И дело даже не в гигиене. Запах в спальнеПот — бесцветная жидкость без запаха, выделяемая потовыми железами. По сути, это вода, в которой могут быть растворены выводимые из органов токсины. Причиной неприятного запаха может быть заболевание. Пот может иметь запах уксуса, серы, прокисшего молока, ацетона, аммиака. Запах формируется при выделении пахнущих токсинов и от разложения бактерий, которые в избытке появляются в местах обильного потоотделения. Появление «пахучего» пота могут спровоцировать:

  • сбои в работе щитовидной железы. Эндокринные заболевания, дефицит или избыток йода — основная причина появления сильного потоотделения и неприятного запаха;
  • высокий уровень сахара в крови. Пот диабетиков нередко приобретает резкий и ярко выраженный запах ацетона;
  • гормональные нарушения. Это наиболее распространенная причина появления вонючего пота. Климакс, гормональные изменения в подростковом возрасте, прием некоторых препаратов, вызывающих гормональные изменения;
  • дефицит витаминов и минералов. Авитаминоз может привести к ослаблению иммунной системы организма. Нарушается микрофлора на поверхности кожи, изменяется химический состав по­та и его запах — человек пахнет прокисшим молоком;
  • туберкулез. Это одно из особенно опасных заболеваний. На всех стадиях болезни одним из наиболее выраженных симптомов является обильный пот с резким запахом уксуса;
  • воспалительные процессы в организме. Воспаление вызывает гипергидроз, что, в свою очередь, провоцирует размножение и гибель бактерий. Как результат — неприятный, резкий, аммиачный запах, особенно в области подмышек;
  • больные почки. Часть токсических веществ, выводимых через них, выделяется через потовые железы. Отсюда запах аммиака, тухлых яиц или мочевины;
  • нарушения правил личной гигиены. Чтобы избавиться от резкого запаха, надо чаще мыться и пользоваться дезодорантами и антиперспирантами. Если этого не делать регулярно, в потовых выделениях увеличивается количество бактерий, а значит, запах пота будет усиливаться.
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