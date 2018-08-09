Запах в спальне

Зачем ходить к экстрасенсам, чтобы узнать судьбу, если она «написана» на нашем лице… Симпатичный — всегда умный Внешняя привлекательность и умственные способности людей взаимосвязаны. Психологи проводили исследования и выяснили, что у симпатичных людей уровень интеллекта выше.Сейчас сезон простуд. Хочу подсказать несколько несложных, но эффективных рецептов от этой напасти.Врач обнаружил у меня долихосигму и сказал, что лечить ее не надо. Но если есть болезнь, то должно быть и лечение.За татуировкой нужно тщательно ухаживать. Иначе она поблекнет, быстро потеряет свою красоту.Во время еды под нижней челюстью надувается шишка и сразу же возникает боль. А спустя 20 минут после еды все проходит.