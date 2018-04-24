Язва обострилась

  • Хорошим заживляющим действием при язве желудка обладает состав из 100 г меда и сока алоэ, 50 г измельченного инжира с добавлением в него растертых в порошок 10 таблеток апилака — маточного молочка. Принимайте по 1 ст. ложке утром и вечером через час после еды в течение месяца.
  • Пропустите через мясорубку по 150 г отварной капусты и тыквы. Добавьте 2 ст. ложки меда и съедайте в качестве полдника в течение 3 недель. Это не только способствует заживлению язвы, но и наладит стул.
  • Смешайте по 5 ст. ложек сухих измельченных листьев и корней крапивы двудомной, 2 ст. ложки листьев подорожника большого и 1 ст. ложку плодов можжевельника обыкновенного. Залейте смесь 1 л красного вина типа кагора, настаивайте 1 неделю, периодически встряхивая содержимое. Затем добавьте 4 ст. ложки меда и варите на маленьком огне 30 минут. Настаивайте, укутав, 30 минут, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 2-3 раза в день до еды.
  • Смесь масла облепихи и кедрового, принятые по 1 ст. ложке натощак, — хорошая профилактика язвы желудка. С этой же целью используйте мумие в таблетках по 0,2-0,3 г 3 раза в день до еды. Курс лечения — 10 дней. После пятидневного перерыва повторите.
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