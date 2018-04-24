Язва обострилась

Почему в глазах туман? Маме сделали операцию методом факоэмульсификации.
Паниковать не стоит, но и легкомысленно относиться к мастопатии тоже неправильно, тем более что от ее симптомов не так уж сложно избавиться. Носите удобное бельеБезжалостно выбрасываем бюстгальтеры, которые натирают, сдавливают грудь, колются «косточками».
Сейчас мне 70 лет. Лет 20 назад я почувствовала что-то неладное со здоровьем:
Считается, что пояс из нее помогает вылечиться от болезней почек и позвоночника, а также остеохондроза и радикулита. Шапка, связанная из собачьей шерсти, излечивает мигрени, носки смягчают боль в ногах, шарф спасает от ангины, а варежки полезны при болях в суставах.
По последним данным, гастрит — вторая по частоте болезнь подростков. Есть ли на него управа?