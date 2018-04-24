Язва обострилась

Хорошим заживляющим действием при язве желудка обладает состав из 100 г меда и сока алоэ, 50 г измельченного инжира с добавлением в него растертых в порошок 10 таблеток апилака — маточного молочка. Принимайте по

1 ст. ложке утром и вечером через час после еды в течение месяца.