Бывают такие отношения, что трудно решить: уйти или остаться. Этому всегда мешают эмоции. Но есть 5 причин, чтобы покончить с этим, и 5 — чтобы дать отношениям еще один шанс.
Когда уйти
- Есть недостаток, с которым не сможете смириться. Нет смысла оставаться с алкоголиком, наркоманом, психом, с тем, кто постоянно изменяет. Если мужчина любит выпить, жизнь с ним превращается в ад. Постоянная ругань, упреки могут довести до отчаяния. Когда отношения только начинаются, зачастую на это не обращают внимания. Но с годами ситуация обычно становится только хуже.
- Когда кажется, что вы должны помочь избраннику исправиться и встать на путь истинный. Это не ваша работа. Он должен сделать все сам. Некоторым людям, чтобы избавиться от приступов гнева, нужна помощь психотерапевта. И только после лечения им можно попробовать начать новые отношения.
- Если тот, кто с вами рядом, проявляет насилие — физическое или психологическое. Бегите так быстро, как только сможете! Особенно, если есть дети. Не подвергайте себя и их опасности и не миритесь с таким поведением.
- Когда мужчина слишком ревнивый. Это приводит к тому, что он начинает вас оскорблять. Ревностью страдают из-за неуверенности в себе, зависимости, но… это не ваша проблема. Неуверенный в себе мужчина старается запереть женщину в четырех стенах. Чаще всего настаивает, что распоряжаться деньгами должен он, выдавая жене определенную сумму на продукты. При этом остается недоволен, если женщина превысила расход или сделала покупку, которую он не одобряет, даже если она сделана не на его деньги.
- Мужчина, который не хочет развития отношений, не стремится к созданию семьи. Если у вас другие планы, не тратьте время, ищите того, кто действительно намерен жить с вами долго и счастливо.
Когда остаться
- У мужчины есть психологические проблемы, но у вас есть дети. В этом случае боритесь за свою семью. Если он отказывается от лечения, поддержки, ситуация накаляется, стоит уйти от него.
- Изменил, обманул, но искренне раскаивается и хочет вас вернуть. Если чувствуете, что сможете простить, дайте второй шанс.
- Есть подозрения, что это просто черная полоса в жизни. Знаете, что рядом — хороший человек, который вас любит. Напомните себе, что в отношениях бывают спады и подъемы. Будьте готовы, что придется стать терпимее и просто подождать.
- Понимаете, что достойны лучшего. Не спешите, нам всегда кажется, что где-то трава зеленее. Стремление к счастью не всегда делает нас счастливыми. Сначала поймите свои потребности.
- Пропала «искра». Вы больше не сводите друг друга с ума, страсть ушла. Отношения стали больше похожи на дружбу. Это нормальная ситуация. Страсть не ушла, просто влечение стало зрелым и приняло другие формы. Мужчина и женщина должны сохранять романтику в отношениях и не возводить рутинные проблемы выше любви. Можно пользоваться традиционными приемами: романтический ужин, отдых за городом, маленькие подарки, признания в любви.