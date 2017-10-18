Странный кашель

 

Вы уверены, что не простужены, но вдруг начали кашлять на ровном месте? Не спешите пить противокашлевые средства. Проверьте желудок.

Для врачей-гастроэнтерологов пациенты с мучительными приступами сухого кашля не редкость. Прежде чем попасть на прием, страдальцы пытаются лечить невесть откуда взявшийся кашель противокашлевыми средствами, противовирусными препаратами, а то и антибиотиками. А на поверку источником их страданий оказывалась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которой страдают больше половины взрослых людей. Это хроническое заболевание, провоцируемое регулярным забросом кислого содержимого желудка в дистальную (прилежащую к нему) часть пищевода из-за слабости нижнего пищеводного сфинктера (клапана). Отсюда сухой кашель, одышка, осиплость голоса, боль в горле. Не разобравшись, некоторые врачи ставят диаг­ноз простуда или лор-заболевание. Опасный заброс, как правило, происходит в ночное время, когда человек принимает горизонтальное положение. Если не лечиться, дело может дойти до бронхита, а то и до бронхиальной астмы. Врач направляет на довольно неприятную процедуру — эндоскопическое исследование желудка (гастроскопию), без которой здесь, увы, не обойтись. Помимо сухого кашля подтверждением болезни также является изжога (как правило, после еды, при наклонах и в горизонтальном положении), отрыжка, ощущение кома в горле, кислый вкус во рту, особенно по утрам.

Когда диагноз подтвержден, пациенту назначается лечение ингибиторами протонной помпы, антацидами, а также прокинетиками, нормализующими моторику желудка и препятствующими обратному забросу переваренной пищи в пищевод. Кроме гастроэнтерологов, таких пациентов нередко наблюдает пульмонолог. Он может назначить противокашлевые и отхаркивающие средства. А при необходимости — рентген легких. Если к желудочному кашлю присоединилась бактериальная инфекция, то и антибиотики. Как правило, такое комплексное лечение приносит свои плоды — человек надолго забывает о своих мучениях.

Желудочный кашель провоцируют:

  • ожирение, переедание, алкоголь, газированные напитки, кофе, шоколад, жирная, горячая и холодная пища;
  • работа, связанная с постоянным наклонным положением туловища и поднятием тяжестей;
  • курение;
  • некоторые кардиологические препараты, а также нестероидные противовоспалительные и обезболивающие средства, особенно если в их составе есть кофеин.

А. Г. Трайда, гастроэнтеролог, врач II категории

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