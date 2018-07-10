Синдром Лермитта

Это ранний признак рассеянного склероза.

Синдром Лермитта при рассеянном склерозе длится всего несколько секунд. Это ощущение может быть пронзительным. Стоит только больному наклонить голову, повернуть шею и даже кашлянуть, как вспышка боли, похожая на электрический импульс, пробегает вниз по спине в руки или ноги. Часто это самый ранний симптом рассеянного склероза. Синдром Лермитта болезненный, но для жизни не опасный. Со временем или после лечения у многих пациентов он исчезает. Что происходит в организме на самом деле?

Если у вас есть диагноз рассеянный склероз, ваша иммунная система начинает атаковать слой, называемый мийелином, который защищает нервы, и сообщения, передающиеся в головной и спинной мозг, не поступают должным образом. В результате возникают внезапные судороги, похожие на электричество. Они повторяются каждый раз, когда человек, допустим, наклоняет голову. Кстати, такие же ощущения появляются не только при рассеянном склерозе, но и при других расстройствах, связанных с верхней частью спинного мозга, а также при острой нехватке витамина В12. Шейный спондилез, грыжа шейного диска, опухоли спинного мозга также могут провоцировать симптом Лермитта. Но врач, к которому пациент обращается с жалобой на прострел по позвоночнику, когда крутит головой, должен предусмотреть и наличие рассеянного склероза в том числе.

Симптом Лермитта может случиться, если вы устали (для организма это серьезная нагрузка), перегрелись на солнце, долго парились в бане. Что поможет в этом случае? Врач может назначить несколько процедур, которые облегчат боль. Это электростимуляция, мягкий воротник, чтобы ограничить движение, массаж для расслабления мышц, растяжка, гимнастика, плавание. Есть и лекарственные препараты.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Что-то с лёгкими

При воспалении легких
В Корее живут долго

В Корее живут долго

Хотя Лишь после выхода на пенсию корейцы начинают заботиться о своем здоровье. До пенсии — сплошные стрессы С молодости жители Кореи живут в стрессе.
Куриная желчь

Куриная желчь

Размажьте ее по суставу, сверху накройте марлей, сложенной в несколько слоев, и зафиксируйте компресс. Пошел как-то отец в огород.
Ожоги пищевода

Ожоги пищевода

Когда в доме маленький ребенок, не стоит испытывать судьбу: все лекарства, технические жидкости и порошки нужно убрать в надежное место, подальше от его глаз.

Для суставов полезно тепло

Каждый пятый человек испытывает боль или ограничение движений в суставах, артроз же занимает лидирующее место среди заболеваний суставов. Артроз — дистрофическое заболевание суставов, при котором разрушается хрящ и прилегающие костные ткани суставов.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх