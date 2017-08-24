Сгорел на работе

Никаких эмоций, желания нет… Просто хочется смотреть в потолок и ни о чем не думать. Плохо, когда в таком состоянии человек пребывает недели, месяцы, годы…

Первыми начали «выгорать» учителя

По мнению врачей и психологов, синдром эмоционального выгорания стал огромной проблемой. Все больше людей обращаются к специалистам с жалобами на психологическое и физическое истощение, отсутствие желания общаться, работать или заниматься повседневными делами. Это сопровождается бессонницей, отсутствием аппетита, снижением иммунитета.

Об эмоциональном выгорании заговорили давно. Тогда этот синдром возникал у тех, кто по роду своей деятельности много и плотно общался с людьми, щедро делился своими эмоциями. Первыми начали «выгорать» учителя, соцработники, медики (особенно те, кто работал с тяжелобольными пациентами).

Сегодня специалисты заявляют: если человек целиком и полностью отдается работе, забывая об отдыхе, любимых людях, у него есть все шансы быстро превратиться в «пепел».

Симптомы выгорания схожи с депрессией

Симптомы крайней стадии эмоционального выгорания схожи с проявлениями депрессии. Начинается все вполне невинно: человек доволен своей работой, погружается в нее с головой. Правда, тратит слишком много энергии. Вскоре хроническая усталость дает о себе знать: трудоспособность падает. В такой момент нужно сбавить обороты, выделить время для отдыха. Но «герои труда» способны проигнорировать и явные сигналы неблагополучия: будут глушить боль таблетками, заставлять работать мозг при помощи кофе…

Однако ресурсы организма не безграничны: на этой стадии выгорания человек работает все хуже, устает все больше. И чувствует себя неважно (и физически, и эмоционально). Появляются раздражительность, недовольство собой. В какой-то момент человек окончательно сгорает.

Домохозяйки — отдельная история

Так сгорают не только трудоголики и фанаты своего дела, но и те, кто изо дня в день вынужден выполнять монотонную работу. И домохозяйки, особенно, если их старания никто не ценит, и женщины, которые занимаются домом и семьей вопреки собственным желаниям. Отдельная история с родителями особых детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и с неадекватным поведением. Мать и отец готовы отдать своему непростому ребенку всю любовь, все силы, все время. Со стороны это выглядит как родительский подвиг. Только подвиг совершается быстро и не подразумевает многолетний стресс. Некоторые не выдерживают и сгорают. Именно поэтому им так необходима поддержка — родственников, друзей, государства, чтобы иметь возможность сделать паузу, восстановить душевные и физические ресурсы, пока еще не дошли до ручки.

Что тут посоветуешь? Хотя бы не замыкаться на проблемах ребенка, открыть для себя окно в мир, где можно заряжаться позитивом и ощущать радость жизни.

Как жить, чтобы не превратиться однажды в «горстку пепла»

Как только заметите, что теряете вкус к жизни, сразу скажите себе: «Стоп!» Не пытайтесь ускориться, теша себя надеждой, что отдохнуть можно и потом. Вы уже на пути к выгоранию, так что стоит притормозить. Оставьте в своей жизни место для радости и праздности. Возможно, придется сменить работу или сделать большую паузу. Поймите: эмоциональное здоровье, жизнь, наполненная яркими событиями, умение радоваться мелочам гораздо важнее денег и долга. Жизнь полна сюрпризов — так не бойтесь открывать новые двери.

Р. М. Бойко, психолог

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