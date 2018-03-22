Кашель может появляться не только при простуде или аллергии, но и при сердечных недугах.

Не хватает кислорода

Так бывает, если правый желудочек нормально наполняет легкие кровью, а левый немного отстает. В результате нарушается кровообращение, усиливается давление в легких. Это вызывает гипоксию — нехватку кислорода. У человека постоянно появляется желание откашляться, и дыхание становится тяжелей.

На начальных стадиях сердечной болезни у пациента может быть сильная одышка и легкий кашель. Спровоцировать его могут венозный застой в малом и большом кругах кровообращения и скопление жидкости в легких.

Покашливать можно по-разному

Если сердце нездорово, кашель может быть приступообразным и сухим. Сопровождается затруднительным дыханием, кровохарканьем, слабостью, незначительным повышением температуры.

Вечерний кашель, изнурительный и громкий. Начинается, как только человек принимает лежачее положение.

Раздражающий и сухой кашель — тоже симптом сердечных проблем.

Резкий, сухой и короткий кашель, сопровождается болью в сердце или во всей грудной клетке — повод сделать хотя бы кардиограмму.

Кровохарканье тоже бывает, если сердце больное.

Как отличить бронхиальную астму от сердечного кашля

Эти два заболевания очень похожи и могут вводить в заблуждение и больного, и доктора. Отличить сердечный кашель от других недугов можно, если он сухой и не выделяется мокрота. Синие губы, носогубный треугольник, мочки ушей и пальцы — тоже симптомы сердечных недугов, как и частое и затруднительное дыхание, одышка, боль в сердце и головокружение. Иногда человек или находится в предобморочном состоянии или теряет сознание. Вздутие вен на шее, слабость, сильное потоотделение, отечность голеностопной области к вечеру также должны заставить волноваться. Все симптомы усиливаются, когда больной находится в горизонтальном положении.

При инфекционных и воспалительных заболеваниях дыхательных органов кашель сопровождается повышением температуры, першением в горле, насморком и другими признаками простуды. Сначала кашель сухой, потом он переходит во влажный, с отделением желтоватой мокроты.

У тех, кто курит, тоже появляется кашель, особенно по утрам.

Для точной диагностики недуга проводятся ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной клетки, КТ и МРТ. Эти методы обследования позволяют проанализировать работу миокарда и определить застойные явления в легких.

Как лечить сердечный кашель? Тут главное не кашель устранить, а причину его появления.

Чтобы поставить точный диагноз

Для точной диагностики недуга необходимо сделать кардиограмму, ЭХО-кардиограмму, рентген органов грудной клетки, КТ и МРТ. Эти методы обследования позволят врачу проанализировать работу миокарда и определить застойные явления в легких. После этого доктор назначит правильное лечение.

Как лечить сердечный кашель

Доктора утверждают, что лечить нужно не кашель, а устранить саму причину его развития. Важно выяснить, что это не бронхиальный кашель, а сердечный. Лекарства помогают укрепить сердечную мышцу и наладить ее функциональность. После этого сердце само начинает откачивать лишнюю кровь из легких, а значит, циркуляция крови по всему организму постепенно приходит в норму, и кашель исчезает. Без мочегонных здесь тоже не обойтись. Но употреблять их без назначения врача нежелательно. Кардиолог подбирает препараты индивидуально, учитывая особенности организма пациента. И еще ваш лечащий доктор посоветует нормализовать время работы и отдыха, делать зарядку по утрам, гулять на свежем воздухе, избегать стрессов, не употреблять много соли, кофе, черного чая, жирной и острой пищи. И, разумеется, не курить и не злоупотреблять алкоголем.

К. С. Осипенко, кардиолог, врач высшей категории