Сам себе хозяин

Ваши родственники, друзья и даже незнакомцы бестактно вмешиваются в вашу жизнь? Дают советы? Можете слушать, но вы абсолютно не обязаны:

  • …отвечать, когда вас спрашивают о том, как вы живете. Например, у вас гражданский брак или официальный, вы мотаетесь с одной съемной квартиры на другую или живете с родителями, хотя вам уже давно не двадцать;
  • …никому объяснять свои жизненные приоритеты. Вы сами знаете, что можно сделать для комфорта и счастья ваших близких и вас самих. Это и есть ваш главный приоритет. Все остальные, чужие ценности, мечты и стремления вас не должны интересовать. Вы сами определяете, что лучше, и не должны ни перед кем отчитываться;
  • …извиняться, если вам не жаль. Если вы по-прежнему считаете, что кто-то был не прав или не нуждаетесь в прощении, вы не должны извиняться. Иногда люди слишком быстро приносят извинения, чтобы поскорее залечить раны, которые еще не готовы к такому «лечению». Это может только ухудшить ситуацию. Вам действительно не нужно просить прощения, если вы не чувствуете себя виноватым;
  • …ни перед кем оправдываться, если хочется побыть в одиночестве. Смело отменяйте планы и отказывайтесь от приглашений, потому что вам какое-то время нужно побыть наедине с собой, чтобы расслабиться, «перезагрузиться» или просто почитать хорошую книгу. Такие одинокие тайм-ауты — нормально. Они необходимы большинству людей. Не заморачивайтесь по этому поводу;
  • …соглашаться ни с чьим мнением. Кто-то страстно рассказывает о своих убеждениях? Не сидите и не кивайте в знак одобрения, если не разделяете их. Просто спокойно возразите;
  • …говорить «да». Скажите «нет», если для согласия нет веских причин. Наибольшего успеха в жизни добиваются люди, умеющие отказываться от всего, что мешает спокойно жить;
  • … оправдываться за свою внешность. Можете быть стройным или полным, высоким или не очень, симпатичным или самым обычным, но вы не должны никому объяснять, почему выглядите именно так. Ваша внешность — исключительно ваше дело;
  • …никому объяснять ваши предпочтения в еде. Если кто-то пристает к вам с вопросом, почему вы едите (или не едите) те или иные продукты, не обращайте внимания. Ответьте, что вы чувствуете себя хорошо, питаясь именно так;
  • …никому объяснять свой выбор. Иногда обстоятельства заставляют человека выбирать между работой и личной жизнью. Это решение не всегда дается легко. В итоге вы можете выбрать работу. Не потому, что не заботитесь о своей семье, а потому, что этот выбор даст вам безопасность в будущем. В любом случае вы не обязаны объяснять окружающим, почему предпочли профессию (или наоборот), если уверены, что делаете все так, как надо;
  • …ни с кем встречаться, потому что вас попросили. Если в глубине души чувствуете, что вам не нужна эта встреча, не ходите на нее. Найдите причину для отказа;
  • …никому объяснять свое решение о браке. Независимо от того, захотите жениться и завести детей или остаться свободным и бездетным. Это лично ваше решение. Даже если ваша мама просто бредит внуками, ей придется смириться с вашим жизненным выбором, как бы трудно это ни было;
  • …объяснять ваш выбор в отношениях. Наверняка, кто-то говорил, что вы «не идеальная пара» или что вам нужно поискать себе другого. Живите собственной жизнью и никогда не прерывайте и не сохраняйте отношения только потому, что кто-то велит вам так поступать. Совершайте ошибки и учитесь на них — это и есть жизнь.

А. В. Чумакова, психолог

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