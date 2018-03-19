Что можно и что нельзя говорить больному человеку.

Когда тяжело болеет кто-то из близких, не знаешь, что сказать в утешение. Слова поддержки или звучат банально, или не поддерживают. А бывает, что и ранят. У вас даже в мыслях нет причинить боль. Вы хотите как лучше — помочь дорогому вам человеку, поддержать его, успокоить. Но он может воспринять это иначе. Самые частые фразы, которые употребляются в этом случае, и чем их лучше заменить.

1 «Все будет хорошо! Ты обязательно выздоровеешь!» Вы пытаетесь обнадежить больного, но если у него хроническое, неизлечимое заболевание, то даете ложную надежду. Заодно берете на себя ответственность за его состояние, хотя не знаете, как будут развиваться события. Лучше сказать: «Я очень переживаю за тебя и хочу, чтобы ты выздоровел».

2 «Как дела?» Думаете, эта фраза безобидна? Но если каждый день спрашивать, как дела, это может надоесть. Ведь этот вопрос больной слышит постоянно — от врачей, родственников, знакомых. Он устал от такой навязчивой заботы. Лучше сказать: «Я так беспокоюсь, что хочу каждый день узнавать о твоем самочувствии. Ты не против?»

«У моей знакомой было хуже». Вы хотите сказать больному, что ситуация небезнадежна: другие тоже тяжело болеют и выкарабкиваются. Но он может подумать, что вы считаете его болезнь ерундой, а страдания притворными. Каждый человек переживает болезнь по-своему. Сравнивать больных людей нельзя — это не соревнование. Лучше сказать: «Я знаю, что тебе нелегко. Но знай, я всегда рядом!»

«Отлично выглядишь! Даже не скажешь, что болеешь!» Если вы не верите в то, что говорите, больной почувствует фальшь. Но если видите, что лечение идет на пользу и больной начал улыбаться, тогда эта фраза действительно ценна.

«Ты сильный! Ты справишься!» Любой человек имеет право быть слабым и искать сочувствия у окружающих.

P. S. Что происходит с человеком, когда он узнает о диагнозе? Он в шоке. Никого не слышит и ничего не воспринимает. В такой ситуации не нужно ничего говорить, просто будьте рядом. Он почувствует вашу поддержку интуитивно. Позже больной начнет искать виноватого в своих страданиях, злиться на судьбу, врачей, родственников. Его может раздражать все, в том числе и ваши слова. Поэтому лучше не давить, не спорить, не настаивать.

Больной нуждается не только в словесной поддержке, но и в конкретной помощи. Вместо шаблонной фразы: «Если что, обращайся — чем могу, помогу», — лучше прямо спросить, чем помочь. Может, полить цветы, пока он в больнице? А может, привезти яблок. Для вас это пустяк, а для больного — помощь.

Г. Л. Ерофеева, психолог