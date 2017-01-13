Привкус во рту

Чаще всего металлический привкус во рту появляется, когда кровоточат десны.

  • Ведь кровь нередко имеет «железный» привкус. Эта проблема возникает, если в полости рта при повреждении тканей брекетами, зубными пластинами и протезами идет воспаление. Но решить ее без помощи стоматолога вряд ли удастся. В одних случаях врач должен скорректировать съемную конструкцию. В других вам придется пройти гигиеническую чистку рта и пролечить десны антисептиками.
  • Источником странного вкуса может быть избыток железа в крови. Например, если вы принимаете препараты от анемии или пьете много обогащенной железом воды. Уточнить, так ли это, поможет анализ крови на гемоглобин.
  • Но самой опасной причиной металлического привкуса является отравление тяжелыми металлами, в частности ртутью. Вспомните, не разбивался ли у вас градусник, не вдыхали ли вы ртутные пары? А может, работаете на вредном производстве? Что делать в этом случае? Вывести токсичные вещества, в том числе при лекарственной передозировке, помогут препараты-энтеросорбенты — «Энтеросгель», «Фильтрум», «Полисорб».
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