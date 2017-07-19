Полюбите своё одиночество

Одиночество всегда за спиной. Понимаем мы это с опозданием, поэтому научитесь радоваться жизни.

  • Родители умирают, мужья и жены меняются, дети растут. Ломается то, что работало еще вчера. А зрелость — как раз способность быть одному. И готовиться к этому лучше заранее.
  • Всех, кроме близкой родни, можно заменить. Впускайте в свою жизнь новых людей, даже если не понимаете пока, есть ли у вас что-то общее.
  • Старайтесь пробовать новое: еду, одежду, фильмы, книги. Даже когда лень, страшно или не хочется. Мозг сделан из ленивой жвачки. Чем дальше, тем больше он хочет гнуться в одних и тех же местах. Поэтому не прилепляйтесь к одним и тем же вещам.
  • Не спешите. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если на самом деле чего-то хотите — сделайте. Желания и есть жизнь. Если расхотели, значит, это было не нужно. Рискованные желания и поступки откладывайте, дайте им «отлежаться».
  • Простите тех, кого можете, а остальных забудьте. Забыть — лучшее наказание и лучшее лекарство. И старайтесь ни с кем не спорить.
  • Не сдавайтесь, пока чего-то хотите. Удача — это опыт. Любая неудача — нехватка опыта. То, что порой выглядит как несусветная наглость, тоже опыт.
  • Жизнь — это течение. Не забывайте об этом в отчаянии, в горе, у могилы друга, если любимый бросил вас.
  • Слушайте свое тело. Если никогда не делали этого, начните с простых вещей вроде лесных прогулок, плавания или йоги. Дальше все произойдет само. Ведь тело только и ждет, чтобы его услышали.
  • Не волнуйтесь о том, что подумают о вас другие. Люди в основном думают о себе, о других — меряя по себе. Поэтому на первое место ставьте собственное мнение.
  • Бойтесь уверенности. Сомневайтесь, обдумывайте другие варианты. Оставляйте пути отступления себе и другим.
  • Берегите друзей. Друзья — единственное, что стоит накапливать. Однажды поймете, что остались одни, а они нагрянут и скажут: «Ты совсем обалдел, у тебя же есть мы!»

О. П. Антонюк, психолог

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