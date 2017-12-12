Первые симптомы серьезных глазных недугов

С возрастом возрастает риск возникновения различных глазных заболеваний: возрастная катаракта, дистрофия сетчатки… Знание симптомов самых частых глазных болезней поможет своевременно обратиться за помощью к специалисту. Итак…

Резко ухудшилось зрение на одном глазу. Если вам больше 60 лет и особенно если есть близорукость, артериальная гипертония, сахарный диабет, системные заболевания, есть риск , что из-за проблем с сосудами потеряете зрение. Такое случается при окклюзии центральной артерии сетчатки и тромбозе центральной вены сетчатки. В таких случаях счет идет на часы. И лишь вовремя оказанная специализированная помощь поможет восстановить зрение. Иначе наступает необратимая слепота пораженного глаза.

Ощущение перед глазами черной или полупрозрачной завесы с периферии. Такое бывает при отслойке сетчатки. В этом случае требуется немедленная госпитализация. Чем раньше начато лечение, тем больше вероятность восстановить зрение.

Резкая боль в глазу, покраснение, затуманивание зрения, может быть тошнота, рвота. Это могут быть признаки острого приступа закрытоугольной глаукомы. Внутриглазное давление резко повышается, что может привести к повреждению зрительного нерва. Важно как можно быстрее снизить внутриглазное давление, в крайнем случае отправляют на операционный стол. Не ждите, пока боль пройдет. Срочно обратитесь к врачу!

Постепенно или резко сужается поле зрения. Заканчивается это тем, что человек может видеть только то, что расположено прямо перед ним, — так называемое трубчатое зрение. Возможная причина — глаукома, одним из основных признаков которой является сужение поля зрения из-за поражения зрительного нерва. Без консервативного или оперативного лечения зрение будет ухудшаться. Финал — полная слепота. Возможны сильные боли, не прекращающиеся даже после операции и требующие в конечном счете удаления глаза.

Постепенное ухудшение центрального зрения, размытость, искажение изображения. Прямые линии кажутся волнистыми, изогнутыми. Это симптомы макулярной дистрофии — заболевания центральной области сетчатки, макулы, играющей самую важную роль в обеспечении зрения. Без поддерживающего лечения зрение постепенно ухудшается. Очки не помогают. Существуют разные варианты лечения в зависимости от формы макулярной дегенерации. Внезапное снижение зрения может быть при макулярном разрыве сетчатки, то есть разрыве сетчатки в центральной зоне. Необходимо сразу обратиться к офтальмологу для уточнения диагноза, так как разрыв сетчатки в макулярной области, если вовремя не начать лечение, может привести к необратимой потере зрения.

Туман перед глазами, снижается яркость и контрастность окружающего мира. Возможно, развивается катаракта — мутнеет хрусталик. Зрение ухудшается постепенно, в итоге снижаясь до возможности различать лишь свет. Чаще всего срочной медицинской помощи не требуется. На определенном этапе катаракту удаляют и имплантируют искусственный хрусталик. Если вы пока не собираетесь делать операцию, все же надо периодически наблюдаться у офтальмолога. Случается, что катаракта сопровождается повышением внутриглазного давления. Это требует срочного оперативного лечения. К тому же по мере развития катаракты хрусталик становится все более твердым и увеличивается в размерах. Это может ос­лож­нить операцию по его удалению. Поэтому посещать специалиста нужно регулярно, чтобы не упустить благоприятный момент для хирургического лечения.

Темные пятна, плавающие помутнения, туман или пелена перед глазами. Если у вас есть сахарный диабет, это могут быть признаки диабетической ретинопатии — поражения сетчатки, вызванного диабетом. По мере прогрессирования сахарного диабета или при неправильно подобранной дозе инсулина резко возрастает риск осложнений со стороны глаз. Необходимо регулярно посещать офтальмолога для осмотра глазного дна, так как изменения сосудов и самой сетчатки, кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело могут стать причиной необратимой потери зрения. Офтальмолог назначит лечение, необходимое для глаз. Помимо приема медикаментов, часто требуется лазерное лечение. Вовремя проведенная лазерная коагуляция сетчатки является единственным способом сохранения зрения при сахарном диабете.

Чувство жжения, песка в глазах, ощущение инородного тела, слезотечение или, наоборот, ощущение сухости. Такие жалобы возникают при синдроме сухого глаза. С возрастом этот диагноз ставят все чаще. Речь идет о простом дискомфорте, никакой опасности для глаз нет. Однако тяжелая степень синдрома сухого глаза может стать причиной серьезных состояний. Офтальмолог после необходимого обследования порекомендует, какие увлажняющие капли лучше использовать.

Изображение двоится при взгляде одним или двумя глазами. Причиной может быть не только глазная болезнь, но и интоксикация, сосудистые нарушения, заболевания нервной и эндокринной систем. Если вдруг появилось двоение в глазах, сразу обратитесь к терапевту, офтальмологу, неврологу и эндокринологу.

Плавают пятна перед глазами. Обычно плавающие пятна, нити, «паучки» перед глазами объясняются деструкцией стекловидного тела. Это не опасно и связано с возрастными изменениями стекловидного тела — прозрачного гелеобразного содержимого, которое заполняет глазное яблоко. К этому могут привести артериальная гипертензия, шейный остеохондроз, сахарный диабет, травмы головы, глаз и носа. Но неожиданно возникшее пятно перед глазами, «занавеска» могут потребовать неотложного лечения, например, когда происходит кровоизлияние в сетчатку или стекловидное тело. Если «паучки», нити и другие элементы возникли резко, в один день, срочно обратитесь к офтальмологу.

М. Э. Нургалиев, офтальмолог, кандидат медицинских наук