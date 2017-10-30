Отравились?

Опасны обильная рвота и понос, которые, особенно в жаркую погоду, вызывают обезвоживание организма, нарушают работу сердца и сосудов. Поэтому действовать надо быстро!

Промойте желудок «до чистых вод». Как правило, требуется около 1-1,5 л воды. Необходимо помнить, что теплая вода быстро всасывается в желудке, поэтому для промывания не подходит. Лучше всего использовать охлажденный слабый раствор марганцовки. Пить его желательно перед сном и утром. Взрослым можно выпить 1 стакан раствора, детям — 1/2 стакана.

Примите абсорбенты. Эти препараты способны поглощать частицы микроорганизмов и токсинов в полости желудка и кишечника. В результате снижаются их всасывание и поступ­ление в системный кровоток. К абсорбентам относятся активированный и белый уголь, «Смекта», «Полисорб», «Энтеросгель».

Если диарея не проходит, попробуйте такой рецепт: заварите кору дуба (1 ст. ложка на 1 стакан воды). Кипятите 15 минут на маленьком огне, настаивайте 2-3 часа, процедите и принимайте по 1/4 или 1/2 стакана 2 раза в день.

Улучшение не наступает в течение суток? Не теряйте время! Вызывайте скорую помощь! Возможно, вам нужно пройти лечение в стационаре.