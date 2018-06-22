Откуда газы?

Съел 2-3 кисти винограда — и начинает распирать в кишечнике: появляются брожение и газы.

В норме газы выходят 8-10 раз в сутки. За год получается 2900 раз, а за всю жизнь мужчина выпускает 235000 «зарядов», а женщина – 208000. Газы в кишечнике необходимы, поскольку толкают стенки кишечника и заставляют их сокращаться, продвигать пищу. Но бывает, что газов образуется слишком много из-за неправильного питания. Поехал человек в деревню, напился молочка из-под коровки, поел фруктов, и газы тут же дадут о себе знать. И с пива кишечник может раздуть, если заедать его жирной свининой или одной кислой капустой. Но если употреблять и то, и другое вместе, эффект будет другим — жирное «погасится» кислым. Давно замечено: жителей Германии и Чехии газы не мучают. Потому что там подают пиво с кислой капустой и свиными сардельками.