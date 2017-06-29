Человек попал в зависимость от алкоголя, наркотиков или азартных игр. Родственники всеми силами пытаются его спасти и… тоже становятся зависимыми.

Не надо терпеть

У родственников развивается другая зависимость — психологическая. Они полностью подчиняют свою жизнь «больному»: «Как я его брошу? Он без меня пропадет!», «Если я этому алкашу еды не приготовлю, он одной водкой будет питаться, а у него желудок больной!». Если спросить, почему такие люди тратят свою жизнь на другого человека, они приведут кучу аргументов в свою защиту. Например:

«Надо терпеть. Идеальных семей не бывает»;

«Лучше мучиться с пьяницей, чем остаться одной!»;

«Людей надо жалеть. Особенно близких»,

«Кто, если не я, сходит мужу за пивом, у него же голова раскалывается после вчерашнего», «Кто, ес­­ли не я, пости­рает его грязные вещи, он же полно­чи под забо­ром провалялся», «Кто, ес­­ли не я, за­работает день­ги, ведь алкоголиков на работу не берут».

Игра в спасателя и жертву

Бывает, что алкоголик и его родственники, сами того не сознавая, играют в психологическую игру, примеряя на себя поочередно роли жертвы, спасателя и преследователя. Суть игры проста. Жертва постоянно ищет, на кого бы повесить свои проблемы. Под рукой оказывается спасатель. Он все время вытаскивает жертву из передряг, утешает, лечит, прикрывает в надежде, что та все осознает и исправится. Но жертва не собирается исправляться — ее и так все устраивает. К тому же она периодически дает спасателю нагоняй — мол, плохо стараешься: лекарства не те, врачи плохие, суп невкусный, заботы мало. То есть превращается в преследователя. И бывший спасатель тоже становится жертвой.

Вредная выгода

Участники игры могут оставаться в одной роли долгие годы и даже периодически меняться местами. Жертве выгодно не брать на себя ответственность, преследователю и спасателю — самоутверждаться за счет жертвы. Первый чувствует удовлетворение, когда отыгрывается на «этом мерзавце», второй — тешит самолюбие. Однако чем раньше отказаться от таких игр, тем лучше для всех. Пока вы контролируете, опекаете, жертвуете и спасаете, зависимость только усиливается. Человек ничего не делает, чтобы изменить свою жизнь. И пагубная привычка развивается дальше. А вы, проживая жизнь другого человека, упускаете свою собственную…

Так и надорваться недолго

Начинать нужно не с наставления больного на путь истинный, а с себя. Проанализируйте свою жизнь. Наверняка вы уже перестали общаться с друзьями (боитесь расспросов), запустили здоровье. Так и надорваться недолго. Зависимый должен сам отвечать за свои поступки. Да, помогать можно и нужно. Но постоянно жалеть и делать все за другого — ни в коем случае. В наркологических центрах помощь оказывают не только зависимым, но и их близким. Кроме того, существуют группы помощи созависимым. Их можно найти в Интернете.

И. Р. Кондырин, психолог