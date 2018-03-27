Об алкоголе

Опасно совмещать алкоголь с болеутоляющими средствами: аспирином, ибупрофеном, парацетамолом.

Если человек способен много выпить, значит, он здоров. На самом деле. Ничего подобного. Умеющий «перепить» своих собутыльников, как правило, страдает алкоголизмом На самом деле. Ничего подобного. Умеющий «перепить» своих собутыльников, как правило, страдает алкоголизмом II стадии. Такому любителю экстрима в скором времени грозит тяжелое отравление продуктами распада этилового спирта и болезни сердца. По этой причине внезапно умирают мужчины в возрасте до 45 лет.

Алкоголь улучшает аппетит, поэтому не грех выпить стопочку-другую. На самом деле. Отчасти это верно. 25 г крепкого алкоголя за 15 минут до еды действительно нагоняет аппетит. Но принятые натощак большие дозы не только бесполезны, но и опасны: этиловый спирт раздражает слизистую оболочку пустого желудка и пищевода, чем провоцирует развитие воспалительного, а затем и язвенного процесса.

Алкоголь питателен. На самом деле. Крепкие спиртные напитки не содержат питательных веществ. Зато они очень калорийны: в 1 г водки — не меньше 7 ккал. Это, по сути, быстрые углеводы, которые откладываются про запас в виде подкожного жира. Большие дозы алкоголя угнетают нервные центры, которые сигнализируют о наступлении насыщения, а многие закуски, употребляемые вместе со спиртным, разжигают аппетит.

От алкоголизма можно вылечиться, стоит только захотеть. На самом деле. Ни один метод лечения больных алкоголизмом не способен победить недуг. Можно добиться, чтобы человек перестал пить, если он сам этого захочет, но полностью избавить от зависимости и гарантированно уберечь от срывов еще не удавалось ни одному доктору. В этом смысле алкоголизм считается неизлечимым недугом. Отказавшись от спиртного, спустя десятилетия трезвости человек опять может начать пить.

Нельзя употреблять спиртное, если пьешь антибиотики. На самом деле. Доля истины в этом утверждении есть. Алкоголь ослабляет лечебный эффект большинства антибактериальных препаратов и осложняет выздоровление больного. В свою очередь, антибиотики усиливают действие этилового спирта на организм.

Чтобы хорошо выспаться, надо выпить. На самом деле. Небольшие дозы спиртного вызывают легкую сонливость. Но солидная порция алкоголя возбуждает. Ритм сна при этом будет нарушен, и нормально отдохнуть не удастся. Люди, засыпающие в состоянии опьянения, обычно храпят. У них часто случаются кратковременные остановки дыхания. Если рядом нет человека, который будет контролировать ситуацию, может появиться угроза жизни.

Выпил водки — артериальное давление нормализовалось. На самом деле. Минимальные дозы алкоголя действительно расслабляют стенки сосудов. Но артериальное давление зависит от скорости сердцебиения (вернее, от объема крови, которую сердце перекачивает в единицу времени). А спиртное сильно увеличивает эту скорость. Кроме того, в состав многих алкогольных напитков входят вещества, повышающие давление. Например, пиво, виноградные вина, вермуты содержат тирамин, а коктейли и ликеры — кофеин. Этиловый спирт усиливает их действие.