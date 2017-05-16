Не копите обиды

Как сохранить мир в семье и укрепить брак.

  • Нужно быть честными друг с другом. Не утаивайте от любимого ничего, что может навредить вашим отношениям. Конечно, мужчине не стоит знать, сколько денег тратится на маникюр и педикюр, но, если женщине не нравится общение мужа с бывшей подружкой, — лучше прямо об этом сказать, а не копить в себе обиды.
  • Не заставляйте его любить ваших друзей. А вы не обязаны радоваться приходу его друзей, которых считаете идиотами (и иногда это правда). В конце концов, каждый решает сам, с кем ему общаться приятно и комфортно.
  • Иногда можно отказываться от приглашений, если есть возможность побыть наедине. Чем старше мы становимся, тем круговорот жизни бурлит все сильнее и сильнее. Бывает, что времени на любимых просто не остается. Подумайте, действительно ли важно пойти на очередную встречу выпускников или можно остаться вдвоем и провести вместе вечер?
  • Относитесь к семье супруга как к собственной. Позвоните его маме и спросите совета, не забудьте поздравить его бабушку и дедушку с днем рождения, сходите в кино с его младшим братом. Такое внимание к семье мужа делает вас еще ближе!
  • Чаще говорите друг другу «Я люблю тебя». Эти слова стары как мир, но никогда не потеряют свою ценность, если говорить их всегда искренне.
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