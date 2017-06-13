Не характер, а болезнь

Психические расстройства проявляются по-разному. Не путайте симптомы болезни с плохим характером.

Астения

Астенический синдром развивается постепенно, исподволь. Человек чаще всего начинает жаловаться на постоянную усталость, становится раздражительным. Он то смеется, то плачет, то становится безразличным. А еще не переносит яркого света, громких звуков, резких запахов, прикосновений. Постоянная сонливость днем сменяется упорной бессонницей ночью. Чрезмерная потливость, головные боли к концу дня или по утрам, неприятные ощущения в области сердца, чувство напряжения не дают жить спокойно. При перемене погоды, особенно падении атмосферного давления, состояние больного ухудшается. С астенического синдрома начинаются многие психические заболевания.

Состояние навязчивости

Навязчивые мысли, страхи, ритуалы, влечения возникают помимо воли больного. Он критически оценивает нелепость своих переживаний, но часто не может их преодолеть. Иногда ценой больших усилий ему удается временно избавиться от болезненного состояния или снизить его остроту. Такое встречается при неврозах, психопатиях, шизофрении, после тяжелых переживаний.

Истерический синдром

Все поступки больных — мимика, жесты, слова — сопровождаются слезами, криком, заламыванием рук, вырыванием волос, иногда обмороками и истерическими припадками. Истерический припадок может возникнуть после психических потрясений. Но в отличие от классического истерического припадка при истерии больные лишь изображают обмороки и судороги в виде дрожания конечностей, затруднения дыхания. Они медленно сползают на пол, демонстративно пытаясь удержаться от падения. Все это сопровождается громкими воплями, стонами, рыданиями. Истерический синдром встречается при истерическом неврозе, психопатии, шизофрении.

С. Д. Денисенко, врач-психиатр