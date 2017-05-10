Одни врачи говорят, что кисломолочные продукты — кефир, ряженка, йогурты — при гастрите с повышенной кислотностью запрещены. Другие — что ряженку можно есть в неограниченном количестве. Третьи рекомендуют только молоко и немного сметаны. А мой доктор разрешает мне есть сметану и творог, но только в виде сырников и запеканок. У меня на молоко аллергия. А еще и гастрит с повышенной кислотностью. Так что мне можно из молочных продуктов, а что нельзя?

В. М. Аникина, Московская обл.

Можно ли пить кефир при аллергии на молоко и гастрите? У вас очень интересный случай. Аллергия на молоко обязывает вас заменить этот продукт на кисломолочные — кефир, сметану, йогурты, творог. Однако риск развития сильной аллергической реакции сохраняется в любом случае. Дело в том, что при брожении молока лактоза превращается в молочную кислоту, но определенная ее часть остается в неизменном виде. Поэтому кисломолочные продукты тоже являются аллергеном для вашего организма. Естественно, все зависит от степени заболевания. Настоящим аллергикам нельзя не только экспериментировать с кисломолочными продуктами, но даже близко к ним подходить. Лишь некоторым без особых последствий можно пить тот же кефир. Все индивидуально. Обсуждать этот вопрос надо с лечащим врачом, ведь только он знает, насколько сильно и часто у вас появляется аллергия.

Можно ли употреблять кисломолочные продукты при гастрите

с повышенной кислотностью? Тут важно знать, как сильно вы страдаете от гастрита и как часто он обостряется. Вообще при гастрите с повышенной кислотностью диетологи советуют сильно ограничить употребление в пищу кисломолочных продуктов. Если гастрит обостряется нечасто, то разрешаются очень редко некислые кисломолочные продукты, в которых минимум молочной кислоты. Если у человека острая форма гастрита, то лучше не рисковать и полностью исключить из рациона кисломолочные продукты. Даже стакан ряженки может привести к сильному обострению заболевания.

Какой можно сделать вывод? При аллергии на молоко кисломолочные продукты надо употреблять с большой осторожностью, ведь в них все равно присутствует молочный аллерген. А при гастрите с повышенной кислотностью лучше вообще отказаться от кефира, ряженки, йогуртов и прочей кисломолочной вкуснятины и заменить их на жирное молоко — козье, коровье или любое другое.

Экспериментировать не стоит. Разумеется, отказавшись от кисломолочных продуктов, придется поискать другой источник кальция. Сегодня в аптеках продают разные витаминно-минеральные комплексы, которые с лихвой восполнят недостаток этого минерала в организме. Какой конкретно препарат вам подойдет, подскажет гастроэнтеролог.

Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории