Как уснуть, когда болит?

Храп не дает спокойно выспаться

Как правило, храп возникает или усиливается, когда человек лежит на спине. Как не дать ему перевернуться на спину во сне? Пришейте к футболке сзади между лопаток карманчик и положите туда теннисный мячик. Это заставит перевернуться на бочок, и спать на спине не получится. За месяц-полтора выработается условный рефлекс спать на боку. Уменьшить храп поможет и приподнятое положение изголовья у кровати. Или несколько подушек (одной недостаточно) положите так, чтобы голова была поднята над уровнем сердца на 10 см.

Мучает и не дает уснуть изжога

Опять же поможет приподнятое положение изголовья кровати. Это снизит вероятность заброса содержимого желудка в пищевод во время сна. Правда, важно также не переедать на ночь. За 3-4 часа до сна желательно исключить обильные ужины, жирную и тяжелую пищу, ограничить алкоголь. Спиртное расслабляет мускулатуру. Это может привести к выбросу желудочного содержимого и изжоге.

Гудят ноги от усталости

Лягте в кровать, положите ноги на стенку под углом в 60° и полежите 5 минут. Это поможет оттоку жидкости от конечностей. Можно положить подушку под колени, чтобы они оказались приподнятыми. Правда, лежать придется только на спине, и то недолго, пока во сне вы не перевернетесь на бок.

Мешает уснуть боль в шее

В этой ситуации нужна ортопедическая подушка. Если вы спите на большой, туго набитой перьевой подушке, то шея неестественно изгибается. Ортопедическая подушка, желательно с небольшим утолщением под шеей, хорошо держит форму. Но выбирать ее надо как обувь — сначала «примерить». В магазине полежите на выбранной модели минут 5-10. Прислушайтесь к своим ощущениям — расслабляется ли шея, не напрягаются ли где-то мышцы. Кстати, к ортопедическим подушкам нужно привыкать. Возможно, первые день-два ощущения будут странные и необычные, но потом вы не сможете спать ни на чем другом.

О. А. Богатырева, терапевт, врач II категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Давление резко упало

Когда артериальное давление резко падает, это приводит к гипотоническому кризу. Как помочь себе в этой ситуации?

Живу с гипертонией, обхожусь без таблеток

Гипертония у меня обнаружилась в 35 лет. Лечилась в стационаре, принимала все, что назначал врач.

Вакцина против гриппа

Один из способов избежать простудных заболеваний и гриппа — вакцинация. Но показана она не всем.
Три блина и с горячим чаем

Три блина и с горячим чаем

Как правильно есть блины без вреда для здоровья и какие из них самые безопасные для желудка. С пылу с жару Многие привыкли есть блины во время выпечки, не отходя от плиты.

Чтобы был железным иммунитет

Ложитесь спать в одно и то же время Не важно, в 9 вечера или за полночь. Главное, чтобы час перехода в горизонтальное положение не менялся изо дня в день, – это способствует быстрому засыпанию и полноценному отдыху.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх