Грыжа диска – еще та «заноза»

Почему люди так мучительно и долго лечат свои хондрозы и грыжи? А многие продолжают лечение в операционной.

Спина болит у всех

Остеохондроз и связанная с ним боль — самые верные спутники человека. Тут людей можно разделить на три большие группы. Первая — это те, у которых уже болело. Вторая — те, у кого болит. А третья — у кого еще заболит. И с этим трудно поспорить. Можно лишь добавить, что лечить боли в спине стало довольно рискованно. Не знаешь, к кому угодишь: к нейрохирургу, психиатру или… шарлатану! Давайте разберемся.

Причина — нарушение кровообращения

На самом деле проблема болей в спине во многом искусственная. Любая боль, будь то головная, сердечная или боль в спине, чаще всего появляется из-за нарушения кровообращения. Кровь по организму движется благодаря не одному сердцу, а двум. Второе «сердце» — это поперечно-полосатая скелетная мускулатура. Когда мышцы сокращаются, они выдавливают из себя кровь, заставляя ее двигаться в ту сторону, куда «показывают» венозные клапаны. Когда расслабляются — наполняются кровью. Работая как помпа, мышцы обеспечивают в организме венозный отток, в том числе — из спинномозгового канала. Именно недопониманием роли мышц позвоночника в его кровоснабжении объясняется плохой эффект от лечения. Люди болеют месяцами, несмотря на скрупулезное выполнение рекомендаций своих врачей, где бы те их ни лечили — в России или за ее пределами. С той лишь разницей, что за рубежом таких больных лечат ортопеды, а в нашей стране — неврологи.

Почему снять отек таблетками не получится

Вместо того чтобы «разогнать» отек мышц, окружающих поврежденный диск, наши медики пытаются снять отек медикаментозно. Это можно сравнить с тем, как если палец зажать в дверях, а затем лечить посиневшую фалангу примочками и уколами, не раскрывая двери. Насколько это эффективно — нетрудно понять. Но как раз именно этим занимается армия врачей, прописывая своим пациентам огромное количество таблеток и уколов. Скорее всего, медики и сами не знают, как справиться с болью в спине. Потому что сами болеют хондрозом не реже остальных. А когда измученные таким «лечением» пациенты выбиваются из сил, их направляют к нейрохирургам. К мнению же человека с ножом обычно прислушиваются. Скорее всего, именно страхом можно объяснить то, что каждый двадцатый мучающийся грыжей соглашается на предложенную операцию.

Удалив грыжу, от болей не избавишься

Ведь причины болей не столько в грыже, сколько в отеке! Огромное количество людей ходят без операции даже не с одной, а с несколькими грыжами, которые также давят и натягивают. Но боли-то у них нет… Живут себе спокойно, с удовольствием занимаются спортом.

Прежде чем карабкаться на операционный стол, серьезно задумайтесь. Когда хирург удаляет грыжу, он удаляет прежде всего «занозу», то есть кусочек хряща, который способен вызывать вокруг себя стерильное воспаление, а с ним — все сдавливающий отек. Именно этим объясняется обезболивающий эффект от операции. Но что за нужда идти на такие жертвы, когда можно сделать иначе?! Зачем травмировать здоровые ткани, когда, запустив «мышечный насос», можно восстановить венозный отток крови?!

Поможет восстановиться несложная гимнастика

Запускаются процессы восстановления с помощью несложной гимнастики. А точнее — последовательно выполняемых физических движений, которым можно обучить любого циркового медведя, не говоря уже о человеке. Задача врача — показать эти движения и предупредить, чтобы больной не делал лишних движений и не срывал «корку с раны» на больном диске. Ну а затем, когда отек спадет, а диск зарубцуется, грамотно нагрузить человека силовыми упражнениями. Натренированные, сильные мышцы не допустят опасных смещений позвонков. Ведь если не сделать этого, нестабильные позвонки проявят себя повышенной утомляемостью мышц позвоночника, хрустом и болезненными «закусываниями» в нем, что влечет за собой обострение болей. И вот когда мышцы станут натренированными, тогда не надо будет делать дорогостоящей хирургической операции. Кстати, в платных клиниках Израиля за нее надо заплатить 30 тысяч долларов.

Вот чему надо обучать медиков, чтобы перестали назначать лекарства и токи.

Наши врачи лечат эту болезнь кому как вздумается или выгодно

Я — врач-клиницист, написавший за годы 30-летней практики ряд работ о позвоночнике и его лечении. Со всей ответственностью утверждаю, что эти научные изыскания хранятся под сукном. Учебные программы медицинских вузов намеренно составлены так, чтобы принудить врачей максимально полно использовать в своей практике фармакологическое и хирургическое лечение с применением дорогостоящего диагностического и лечебного оборудования.

Можно предположить, что огромная армия врачей еще долго будет упорно лечить больных так, как их обучали в институтах. Жаль, что наших детей в школах не обучают тому, как беречь свой позвоночник. Напротив, учебные заведения стали настоящей кузницей остеохондрозов, сколиозов, травм шейного отдела позвоночника. С первых лет обучения дети носят тяжелые ранцы. А когда, устав сидеть за партами, они интуитивно находят верное решение и начинают подпирать голову рукой, им запрещают использовать эту опору…

Андрей Долженков, врач-вертебролог