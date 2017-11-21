Глаукома сужает поле зрения

Самая неприятная особенность этой болезни: «съеденное» ею зрение уже не восстановить. Но можно удержать болезнь в той стадии, в которой ее обнаружили. Кому грозит возрастная глаукома, как она протекает и как с этой болезнью жить?

Что происходит при глаукоме

При глаукоме нарушается равновесие между притоком и оттоком внутриглазной жидкости, в результате она скапливается, давит на глазной нерв, часть волокон нерва отмирает, и у человека сужается поле зрения. В перспективе все может закончиться слепотой. Глаукома бывает врожденной или может возникнуть от других заболеваний. Сейчас речь идет о самой распространенной ее разновидности — возрастной. Это заболевание может передаваться по материнской линии. С возрастом количество больных глаукомой становится больше. Развитию глаукомы способствуют диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ.

Беда приходит незаметно

Внутриглазное давление обычно начинает повышаться в 50-60 лет. Развивается эта болезнь бессимптомно, человека годами ничего не беспокоит. Иногда может показаться, что стал хуже видеть в темноте, кажется, что тянет висок и в глазах затуманилось. Спохватываешься, когда недуг зашел далеко. И тогда выясняется, что все последние годы давление внутри глаза было повышено, какие-то участки нерва погибли, и обзор зрения сузился. А так как сужение идет со стороны носа (т. е. для правого глаза слева, а для левого — справа) и происходит это постепенно, мозг успевает подстроиться, и это сужение человек замечает не сразу. Единственный способ обнаружить болезнь на ранней стадии — пройти обследование. Его регулярно надо делать всем после 50 лет. Но поскольку, когда нет жалоб, к врачу никто не ходит, глаукома становится главной причиной слепоты. Самая неприятная особенность этой болезни: «съеденное» ею зрение уже не восстановить. Но можно удержать в той стадии, в которой ее обнаружили.

Что будет, если не лечиться

При глаукоме пациенту сначала назначают медикаментозное лечение в виде глазных капель. Они могут быть двух видов: один препарат уменьшает выработку внутриглазной жидкости, другой — улучшает ее отток из глаза. В последнее время появилось много комбинированных лекарств: в одном растворе присутствуют два действующих вещества. Но выбор препаратов — дело врача, а не друзей, родственников или соседей, имеющих глаукому. Очень важно соблюдать схему лечения: закапывать те капли и с той периодичностью, которую назначил врач. Лечение нельзя прерывать, даже если кажется, что ухудшения или, наоборот, улучшения зрения нет. Пациент с глаукомой обречен на пожизненное лечение — капать в глаза придется до конца своих дней! И не ради того, чтобы видеть лучше, а для того, чтобы не потерять зрение полностью.

Второе правило: на обследование нужно приходить в назначенный срок: обычно раз в полгода. Даже если кажется, что за последние полгода хуже видеть не стал. Удерживать внутриглазное давление на необходимом уровне с помощью лекарств удается не всегда. И тогда встает вопрос об операции, во время которой создаются новые пути оттока жидкости. Правда, операция не гарантирует, что после нее давление останется нормальным на всю оставшуюся жизнь. Через какое-то время оно может подняться снова, если созданные пути оттока зарастут. И опять придется закапывать капли… Сама операция не простая, после нее часто возникают ос­лож­нения. Так что доводить дело до хирургического вмешательства не стоит. Чем грозит отказ от лечения, когда пациент перестает закапывать лекарства или отказывается от операции? Полной слепотой.

Чего нельзя делать

Больному глаукомой надо соблюдать некоторые рекомендации:

не находиться подолгу в наклонном положении;

не оставаться долго в темном помещении;

вредно за один раз употреблять много жидкости.

И, конечно, желательно больше находиться на свежем воздухе, больше двигаться, чтобы поддерживать хорошее кровоснабжение и насыщать кровь кислородом. А вот читать можно — зрительная нагрузка на развитие глаукомы не влияет.

Д. И. Еськин, офтальмолог, врач высшей категории