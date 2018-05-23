Сохранить семью нельзя разводиться. Где ставить запятую? Почему любовь заканчивается и как пережить развод? На вопросы отвечает психолог Евгения Марковна Пятакова.

— Есть мнение, что причиной разводов часто является ошибка при выборе супруга. Молодые люди спешат пожениться, толком не узнав друг друга…

— Это не совсем так. Люди меняются в течение жизни. И тогда человек, который подходил вам в 18 лет, в 30 лет может оказаться совершенно чужим. У каждого свой темп развития, и если мы оказались рядом с тем, кто готов меняться так же, как и вы, — это большая удача! К сожалению, так бывает не всегда. Когда один из супругов перерастает другого, в отношениях образуется пропасть, которую нечем заполнить. Поэтому браки, заключенные в юном возрасте, распадаются чаще, чем у более зрелых людей. Еще одна причина: не любовь, а влюбленность. Она может длиться долго. Часто молодые даже успевают родить ребенка. Но потом начинают видеть человека без прикрас. Это первый серьезный кризис. Многие пары его не переживают и расстаются. Можно пытаться изменить своего супруга и даже прожить в режиме боевых действий и 10, и 20 лет. Однако попытки переделать человека заканчиваются расставанием. Это дело времени.

— Если какое-то время пожить отдельно и поразмыслить, можно ли попытаться склеить разбитую чашку? Или лучше развестись?

— Люди остаются в браке, когда испытывают сильные чувства друг к другу. Или когда не хотят терять что-то важное, приобретенное в браке: близость и нежность, безопасность, приятное общение. Но если один из супругов не получает ни того, ни другого, даже сильные чувства не смогут сохранить семью. И тогда встает вопрос: стоит ли быть вместе? Иногда полезно увеличить дистанцию и пожить отдельно. В любом случае вопрос о том, быть вместе или нет, требует определенного времени для ответа. Заведомо обречены отношения, где есть физическое или эмоциональное насилие.

— Кому легче пережить развод: тому, кто оказался брошенным, или тому, кто сам ушел?

— Сложно сказать, кому легче, а кому сложнее, потому что каждый человек переживает расставание по-своему. Кто-то уединяется, прячет свои чувства, в то время как внутри бушуют страсти, кто-то горюет с шумом, в сопровождении подруг и друзей. А кто-то сразу же бросается в новую жизнь. Но все равно человек переживает. В любом случае подавленные чувства по поводу развода аукнутся в будущем стрессами, неврозами, ухудшением самочувствия. Поэтому лучше не подавлять переживания, а дать им проявиться рядом с людьми, готовыми выслушать, не давая советов.

— Нужно ли сохранять брак ради детей?

— Дети прежде всего усваивают правила поведения своих родителей. Если мама или папа пожертвует своей личной жизнью во имя сохранения семьи, ребенок поймет, что брак — это страдание. Нужно много терпеть, отказываться от себя… Поэтому для детей полезнее встречаться со счастливыми и довольными жизнью родителями, живущими отдельно, чем с живущими под одной крышей, но вечно скандалящими. И еще важный момент: спасая брак ради ребенка, взрослые перекладывают ответственность на маленького человека. Многие впоследствии даже упрекают дитя: «Все ради тебя!» Абсурд!