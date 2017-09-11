Инородное тело — это случайно попавший в организм предмет, например кость рыбы или пуговица. Но иногда инородные тела человек может вырастить в собственном организме сам, отправляя в рот строительный материал для них.

Причины появления безоара

Инородное тело образуется из кусочков пищи, волос, мела. Называется оно безоаром. Формируется он в желудке или кишечнике. Для его возникновения необходимо сочетание нескольких условий. Каких?

Больной желудок. Безоар редко может вырасти в здоровом желудке или кишечнике, если нет гастритов, колитов, запоров. А ведь практически у каждого человека есть хоть какое-нибудь заболевание из этого списка. Но безоар может возникнуть и у здорового человека, который плохо пережевывает пищу.

Безоар редко может вырасти в здоровом желудке или кишечнике, если нет гастритов, колитов, запоров. А ведь практически у каждого человека есть хоть какое-нибудь заболевание из этого списка. Но безоар может возникнуть и у здорового человека, который плохо пережевывает пищу. Косточки, семечки, жевательная резинка. Строительным материалом для безоара может быть все что угодно. В 80% случаев это косточки или семечки, кожура, волосы, мел, смола и проглоченная жвачка.

Строительным материалом для безоара может быть все что угодно. В 80% случаев это косточки или семечки, кожура, волосы, мел, смола и проглоченная жвачка. Дисбактериоз. Плохие бактерии являются как бы закваской для образования безоара. На них он растет как на дрожжах.

Плохие бактерии являются как бы закваской для образования безоара. На них он растет как на дрожжах. Операции на желудке. Гораздо чаще безоары образуются на прооперированном желудке. После операции пища хуже проходит по желудку и кишечнику, застаивается и обрастает новыми слоями.

Расстроенные нервы. Бе­зоары часто находят у людей с невротическими расстройствами, если есть склонность к навязчивым действиям, например, покусыванию кончиков собственных волос.

Бомба замедленного действия

Безоары могут находиться в желудке или кишечнике долгие годы, никак себя не проявляя. Это похоже на бомбу замедленного действия: непонятно, когда взорвется. Увеличиваясь в размерах, обрастая новыми слоями остатков из еды, слизи, безоары начинают давить на соседние органы, мешать прохождению пищи, вызывать воспаления стенки кишечника. Безоар может закупорить просвет кишки и вызвать острую непроходимость. Кроме того, он не имеет четких, свойственных только ему признаков. Часто при осмотре эти клубки принимают за опухоль.

Симптомы безоаров желудка

Они зависят от их массы, количества, причины появления, расположения, формы и времени нахождения в желудке. Обычно человек жалуется на постоянные тупые боли в подложечной области, усиливающиеся после еды, чувство тяжести, быстрое насыщение, тошноту, рвоту после еды, отрыжку с неприятным запахом. Если безоар большой, человек испытывает слабость, быстро утомляется, худеет.

Ущемление безоара в выходном отделе желудка вызывает схваткообразные боли в верхней части живота, многократную рвоту содержимым желудка без примеси желчи. При перемещении безоара из желудка в тонкую кишку может развиться острая кишечная непроходимость. Крупные безоары могут вызывать появления язв на стенках желудка, что иногда сопровождается кровотечением.

Как поставить правильный диагноз

Ультразвук, гастроскопия и колоноскопия определяют наличие инородного тела и его размеры. Но иногда даже при самом тщательном обследовании бывает сложно поставить правильный диагноз. Ведь симптомы опухоли и безоара одинаковые: небольшая температура, похудение, слабость, нарушение пищеварения, округлое образование на рентгене. Если безоар при обследовании нашли случайно и он не причиняет вреда, за ним просто наблюдают. Если же клубок большого размера и мешает организму, то его надо удалить.