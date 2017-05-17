40 лет — возраст любви

Психологи называют 40 лет кризисом среднего возраста. Против чего бунтуем? Конечно же против времени.

Люди давно подметили, что середина жизни — период странный: «Седина в бороду — бес в ребро», «Бабе 45 — баба ягодка опять!». И все потому, что в этом возрасте человек пытается вспомнить молодость, повернуть время вспять. Отсюда и безум­ные поступки. Что же беспокоит сорокалетних?

Во-первых, к 40 годам практически каждый достигает определенного статуса, занимает свою ступень на карьерной лестнице. Вот только далеко не все довольны результатами. Даже у самых успешных возникают вопросы: своим ли делом я занимался всю жизнь? Куда двигаться дальше и хватит ли сил? Отсюда — неуверенность, сомнения, а порой и острые сожаления о бесцельно прожитых годах.

Во-вторых, физическое старение. Ведь непросто смириться с морщинами и сединой в бороде. Как ни старайся, но, когда тебе за 40, с каждым днем все сложнее выглядеть молодым. Даже чудеса косметологии и пластической хирургии не способны окончательно победить время.

В-третьих, казалось бы, еще вчера ты отпрашивался у родителей на дискотеку, а сегодня уже сам отец взрослой дочери. Глядишь, вот-вот дедом тебя сделает. А становиться представителем старшего поколения сегодня мало кто торопится.

И наконец, как закономерный итог, — осознание быстротечности жизни. Что, в принципе, теоретически давно понимали, но только в среднем возрасте прочувствовали на собственном опыте. Человек пытается замедлить ход времени, успеть как можно больше, но получается с точностью до наоборот.

40 лет — прекрасный возраст на самом деле! Надо не слезы лить, а влюбляться. 40 лет — возраст любви: сильной, страстной, но не безумной. Потому что, если человек пустится во все тяжкие, он сильно рискует сломать жизнь и себе, и близким.

М. Н. Скворцова, семейный психолог

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