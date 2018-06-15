Если проходите химиотерапию

Содержащийся в вешенке перфорин снижает устойчивость раковых клеток к химиотерапии. В качестве противоопухолевого средства вешенка использовалась ликвидаторами после Чернобыльской аварии (в виде порошка, отваров и как приправа к пищевым продуктам). Порошок высушенной вешенки связывает и выводит из организма радионуклиды, а также повышает общий иммунитет.

Как в домашних условиях приготовить сухой порошок вешенки? Разрезанные кусочки шляпок гриба поместите на противень и держите их в духовке 10-12 часов при температуре 45-60°С, периодически помешивая. Высушенный гриб разотрите в ступке или измельчите в кофемолке. Принимайте по 1/2 чайн. ложки, запивая водой, 3 раза в день во время еды в течение 2 недель. При необходимости курс повторите после недельного перерыва.

Порошок вешенки можно использовать и как приправу к блюду. Замочите его на 30 минут в небольшом количестве воды (из расчета 1 чайн. ложка порошка на 1 тарелку с первым блюдом). Добавьте размоченный порошок в готовящееся блюдо и кипятите 15-20 минут. В отваре свойства порошка сохраняются.

Для вас, сердечники

При сердечно-сосудистых заболеваниях приготовьте настойку вешенки на кагоре. Залейте 3 ст. ложки размельченных кусочков свежего гриба бутылкой кагора, настаивайте 10-14 дней, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды в течение 14-30 дней.

Тем, кто хочет похудеть

Как низкокалорийный продукт, вешенки особенно полезны для тех, кто хочет похудеть. Диетологи рекомендуют употреблять вешенку 2-3 раза в неделю и не более 150 г на прием. Не следует увлекаться, и даже лучше исключить гриб из своего меню людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатитом, холециститом.

Н. О. Ямщикова, диетолог, врач l категории