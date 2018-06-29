Целитель горох

  • Замучил кашель? Соберите цветки гороха любого сорта, заварите в термосе 1 ст. ложку стаканом кипятка. Оставьте на 6 часов. Принимайте по 2 ст. ложки 4 раза в день в течение недели.
  • Для выведения камней из почек листья молодого гороха срежьте, мелко измельчите, возьмите 2 ст. ложки на 120 мл кипятка и настаивайте 30 минут. Процедите и принимайте по 2 ст. ложки три раза в день перед едой.
  • Для сохранения половой потенции. Залейте 2 ст. ложки сухого гороха стаканом кипятка и настаивайте 4 часа. Процедите, соедините жидкость с медом, принимайте по 1 ст. ложке снадобья 3 раза в сутки.
  • От фурункулов, гнойных ран, экземы сухую гороховую муку смешайте с яичным белком. Полученную массу наложите на больное место и закрепите повязкой.
  • От зубной боли и болезней полости рта возьмите 2 ст. ложки гороха на 100 мл оливкового (подсолнечного) масла и отварите в течение получаса, масляный отвар процедите и полощите рот.

P. S. Противопоказано лечение горохом при подагре, воспалительных заболеваниях почек, обострениях заболеваний органов желудоч­но-кишеч­но­го тракта, повышенной свертываемости крови.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Нагрузка без ущерба для здоровья

Для того чтобы физический труд не приносил вреда вашему здоровью, соблюдайте ряд несложных правил. Приступая к любой физической работе, сделайте хотя бы трехминутную разминку.
Не ходите, дети, в борщевик гулять!

Не ходите, дети, в борщевик гулять!

Огромные волдыри вдруг выросли на чистой коже ребенка из ниоткуда! Они усыпали пальцы, плечи, шею, лицо!

Как похудеть без вреда

Чтобы сбросить вес, нужно в первую очередь сократить потребление жира. Да.
Облепиховое масло избавило от язвы и пародонтоза

Облепиховое масло избавило от язвы и пародонтоза

Лет десять не мог избавиться от застарелой язвы двенадцатиперстной кишки. Мучился от постоянных болей вверху живота, изжоги и отрыжки.
Как до ста жить без старости

Как до ста жить без старости

Никогда не переедайте. Чтобы насытиться и при этом не перегрузить желудок, важно есть медленно, смакуя каждый кусочек.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх