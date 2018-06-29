Целитель горох

- Замучил кашель? Соберите цветки гороха любого сорта, заварите в термосе 1 ст. ложку стаканом кипятка. Оставьте на 6 часов. Принимайте по 2 ст. ложки 4 раза в день в течение недели.
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Для выведения камней из почек листья молодого гороха срежьте, мелко измельчите, возьмите 2 ст. ложки на 120 мл кипятка и настаивайте 30 минут. Процедите и принимайте по 2 ст. ложки три раза в день перед едой.
- Для сохранения половой потенции. Залейте 2 ст. ложки сухого гороха стаканом кипятка и настаивайте 4 часа. Процедите, соедините жидкость с медом, принимайте по 1 ст. ложке снадобья 3 раза в сутки.
- От фурункулов, гнойных ран, экземы сухую гороховую муку смешайте с яичным белком. Полученную массу наложите на больное место и закрепите повязкой.
- От зубной боли и болезней полости рта возьмите 2 ст. ложки гороха на 100 мл оливкового (подсолнечного) масла и отварите в течение получаса, масляный отвар процедите и полощите рот.
P. S. Противопоказано лечение горохом при подагре, воспалительных заболеваниях почек, обострениях заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, повышенной свертываемости крови.