Целебные отходы

Семена болгарского перца. Высушите их, измельчите в кофемолке — получится сухой витаминный порошок. Зимой его можно добавлять в супы перед окончанием приготовления, соусы, салаты, винегреты.

Переросшие огурцы. Не выбрасывайте пузатые переростки — это ценное лекарственное сырье. Они полезны при отеках сердечного и почечного происхож­дения, а также при заболеваниях мочевыводящих путей. Это сильное мочегонное средство. А при заболеваниях печени народная медицина применяет отвар смеси измельченных огурцов и огуречных плетей. Перезрелые огурцы и высушенные огуречные плети в равной пропорции мелко режут ножом. Заливают 1 стакан смеси в эмалированной посуде 1 стаканом воды, доводят до кипения и кипятят 5 минут. Когда отвар остынет, процедите и принимайте по 2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.

Корни ревеня. В августе стебли ревеня становятся желтыми, грубыми. Они сослужат вам добрую службу, если у вас проблемы с пищеварением. Тщательно вымытые и высушенные корни измельчите в порошок в кофемолке. Если принимать его на кончике ножа, запивая водой на ночь, он поможет при хронических запорах, вялой работе кишечника, метеоризме. Слабительный эффект наступает через 8-10 часов. Если дозировку уменьшить до дозы на кончике спички и принимать порошок до еды, запивая водой, он окажет закрепляющее действие.

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